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Абрамченко поручила подготовить закон о запрете вывоза косаток и белух
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила подготовить изменения в закон о рыболовстве для запрета вывоза из России китообразных за рубеж, говорится в... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:50
виктория абрамченко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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общество
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РИА Новости
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виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество

Абрамченко поручила подготовить закон о запрете вывоза косаток и белух

14:50 07.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗааместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на заседании правительства РФ
Зааместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на заседании правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила подготовить изменения в закон о рыболовстве для запрета вывоза из России китообразных за рубеж, говорится в протоколе заседания правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, которое состоялось под председательством Абрамченко.
"Минсельхозу России, Минприроды России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти внести в правительство РФ проект федерального закона о внесении в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" изменений, предусматривающих: установление запрета на добычу (вылов) китообразных в целях осуществления промышленного рыболовства; установление запрета на вывоз китообразных за пределы РФ", - говорится в документе.
Заместитель министра экономического развития РФ, руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Виктория Абрамченко
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Одновременно положения закона об ответственном обращении с животными предлагается распространить на отношения в области содержания и использования китообразных.
Кроме того, Минсельхозу поручено представить в правительство предложения о внесении изменений в нормативные акты, предусматривающих предоставление в пользование китообразных для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, а также для рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях правкомиссией по рыбохозяйственному комплексу.
На заседании правкомиссии также было решено "признать целесообразным сохранение действующего порядка осуществления рыболовства морских млекопитающих в целях обеспечения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока".
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
8 июня, 06:10
Ученые рассказали о судьбе косаток и белух из "китовой тюрьмы"
Самый нашумевший случай жестокого обращения с животными и попытки продажи их за рубеж произошел в 2018 году и получил название "китовая тюрьма". В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, 10 ноября в Японском море выпустили последних белух.
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Виктория АбрамченкоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Общество
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