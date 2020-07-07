Абрамченко поручила подготовить закон о запрете вывоза косаток и белух

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила подготовить изменения в закон о рыболовстве для запрета вывоза из России китообразных за рубеж, говорится в протоколе заседания правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, которое состоялось под председательством Абрамченко.
"Минсельхозу России, Минприроды России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти внести в правительство РФ проект федерального закона о внесении в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" изменений, предусматривающих: установление запрета на добычу (вылов) китообразных в целях осуществления промышленного рыболовства; установление запрета на вывоз китообразных за пределы РФ", - говорится в документе.
Одновременно положения закона об ответственном обращении с животными предлагается распространить на отношения в области содержания и использования китообразных.
Кроме того, Минсельхозу поручено представить в правительство предложения о внесении изменений в нормативные акты, предусматривающих предоставление в пользование китообразных для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, а также для рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях правкомиссией по рыбохозяйственному комплексу.
На заседании правкомиссии также было решено "признать целесообразным сохранение действующего порядка осуществления рыболовства морских млекопитающих в целях обеспечения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока".
Самый нашумевший случай жестокого обращения с животными и попытки продажи их за рубеж произошел в 2018 году и получил название "китовая тюрьма". В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, 10 ноября в Японском море выпустили последних белух.