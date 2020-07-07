Абрамченко поручила подготовить закон о запрете вывоза косаток и белух

Одновременно положения закона об ответственном обращении с животными предлагается распространить на отношения в области содержания и использования китообразных.

Кроме того, Минсельхозу поручено представить в правительство предложения о внесении изменений в нормативные акты, предусматривающих предоставление в пользование китообразных для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, а также для рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях правкомиссией по рыбохозяйственному комплексу.