Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574009403.html
Садовничий предложил создать альянс вузов евразийского пространства
Ректор МГУ имени Ломоносова, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий предложил провести встречу ректоров университетов, входящих в состав... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:08
навигатор абитуриента
михаил ломоносов
виктор садовничий
белоруссия
армения
грузия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156333/52/1563335205_0:121:2983:1799_1400x0_80_0_0_727c4e74da9dd0e6d39c0f05565a2b37.jpg
https://ria.ru/20200619/1573172782.html
белоруссия
армения
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156333/52/1563335205_0:121:2983:1799_1400x0_80_0_0_727c4e74da9dd0e6d39c0f05565a2b37.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156333/52/1563335205_55:0:2786:2048_1400x0_80_0_0_eff8e25f3348ab1907cbe3cad9d8d926.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156333/52/1563335205_396:0:2444:2048_1400x0_80_0_0_6f474901e0cfc408138f12696a946a18.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, михаил ломоносов, виктор садовничий, белоруссия, армения, грузия, общество

Садовничий предложил создать альянс вузов евразийского пространства

14:48 07.07.2020 (обновлено: 15:08 07.07.2020)
189
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРектор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ректор МГУ имени Ломоносова, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий предложил провести встречу ректоров университетов, входящих в состав Ассоциации университетов России и Ирана, Евразийской и Прикаспийской ассоциаций университетов, что позволит создать обширный альянс, охватывающий высшие учебные заведения евразийского пространства и Центральной Азии.
"Хотел бы предложить усилить интеграцию Евразийских университетов и университетов Прикаспийского региона и провести встречу ректоров университетов, входящих в состав нашей Ассоциации университетов России и Ирана, Евразийской и Прикаспийской ассоциаций университетов. Это позволит создать более обширный региональный альянс, охватывающий высшие учебные заведения евразийского пространства и Центральной Азии", - заявил Садовничий в ходе Форума ректоров вузов России и Ирана.
Как добавил Садовничий, Евразийская ассоциация университетов сейчас объединяет 142 университета Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины.
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
19 июня, 11:16
Садовничий продлил работу МГУ в дистанционном режиме
Он также предложил создать молодежную ассоциацию России и Ирана для регулярного проведения онлайн-встреч молодых ученых для обсуждения научных интересов и идей для совместных проектов, подготовки совместных выступлений в рамках форумов ректоров, а также предложил проводить совместные школы молодых ученых, круглые столы и симпозиумы.
600003
Обсудить 0
Навигатор абитуриентаМихаил ЛомоносовВиктор СадовничийБелоруссияАрменияГрузияОбщество
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о данных об освобождении лиц с опасными болезнями
Зааместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на заседании правительства РФ
Абрамченко поручила подготовить закон о запрете вывоза косаток и белух
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что не допустит погружения страны в "пучину" коррупции
Здание Государственной Думы в Москве
ГД приняла закон об освобождении от НДС оказываемых по госзаказу услуг
Борис Титов
Титова переизбрали председателем Партии роста
Геленджик
Власти Геленджика заявили о дефиците воды из-за засухи и жары
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон об увеличении числа представителей в Совете Судей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Cоцсетям предстоит перестройка, считает Захарова
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
В "Роскосмосе" заявили, что Сафронов не имел доступа к гостайне
Школьники перед началом единого государственного экзамена
В Москве проверят данные о требовании снять слуховой аппарат на ЕГЭ
Сотрудник ФСБ
На Алтае задержали мужчину, пытавшегося примкнуть к ИГ*
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В МИД Китая назвали Помпео "политиканом"
Построение солдат
Госдума приняла закон об отсрочке при мобилизации многодетным отцам
Первый день карантина в Лондоне
Исследование: британцы не хотят отказываться от работы из дома
Заседание Госдумы РФ
Госдума приняла закон о рассмотрении дел по нетяжким преступлениям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния