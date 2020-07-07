Садовничий предложил создать альянс вузов евразийского пространства

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ректор МГУ имени Ломоносова, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий предложил провести встречу ректоров университетов, входящих в состав Ассоциации университетов России и Ирана, Евразийской и Прикаспийской ассоциаций университетов, что позволит создать обширный альянс, охватывающий высшие учебные заведения евразийского пространства и Центральной Азии.
"Хотел бы предложить усилить интеграцию Евразийских университетов и университетов Прикаспийского региона и провести встречу ректоров университетов, входящих в состав нашей Ассоциации университетов России и Ирана, Евразийской и Прикаспийской ассоциаций университетов. Это позволит создать более обширный региональный альянс, охватывающий высшие учебные заведения евразийского пространства и Центральной Азии", - заявил Садовничий в ходе Форума ректоров вузов России и Ирана.
Как добавил Садовничий, Евразийская ассоциация университетов сейчас объединяет 142 университета Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины.
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Он также предложил создать молодежную ассоциацию России и Ирана для регулярного проведения онлайн-встреч молодых ученых для обсуждения научных интересов и идей для совместных проектов, подготовки совместных выступлений в рамках форумов ректоров, а также предложил проводить совместные школы молодых ученых, круглые столы и симпозиумы.