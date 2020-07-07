Садовничий предложил создать альянс вузов евразийского пространства

"Хотел бы предложить усилить интеграцию Евразийских университетов и университетов Прикаспийского региона и провести встречу ректоров университетов, входящих в состав нашей Ассоциации университетов России и Ирана, Евразийской и Прикаспийской ассоциаций университетов. Это позволит создать более обширный региональный альянс, охватывающий высшие учебные заведения евразийского пространства и Центральной Азии", - заявил Садовничий в ходе Форума ректоров вузов России и Ирана.