Госдума приняла закон об отсрочке при мобилизации многодетным отцам

Первой редакцией законопроекта, внесенной в Госдуму, предлагалось предоставить отсрочку от призыва на военную службу гражданам, имеющим на иждивении трех детей и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель. Редакцией второго чтения было решено установить право на отсрочку гражданам, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.