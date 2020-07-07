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Госдума приняла закон об отсрочке при мобилизации многодетным отцам
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, которым военнослужащие получат отсрочку от призыва в случае мобилизации, если они имеют трех детей до... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:37
андрей красов
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андрей красов, госдума рф, общество

Госдума приняла закон об отсрочке при мобилизации многодетным отцам

14:37 07.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, которым военнослужащие получат отсрочку от призыва в случае мобилизации, если они имеют трех детей до 16 лет, а жена находится на сроке беременности не менее 22 недель.
Первой редакцией законопроекта, внесенной в Госдуму, предлагалось предоставить отсрочку от призыва на военную службу гражданам, имеющим на иждивении трех детей и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель. Редакцией второго чтения было решено установить право на отсрочку гражданам, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.
Также предоставляется возможность для увольнения военнослужащим женского пола, которые имеют одного ребенка и более в возрасте до 16 лет или срок беременности которых составляет не менее 22 недель.
"Поправка касается военнослужащих женского пола, которые служат по контракту. Вторая поправка - граждане женского пола, которые пребывают в запасе, при мобилизации они не привлекаются", - пояснял ранее РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
6 июля, 17:31
Число приоритетных проектов для рассмотрения в Госдуме может вырасти
400102
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Андрей КрасовГосдума РФОбщество
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