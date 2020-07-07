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Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:34
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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совет федерации рф, госдума рф, единая россия, александр хинштейн, андрей турчак, сергей неверов, общество

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

14:34 07.07.2020
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Мужчина читает газету на улице на лавочке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина читает газету на улице на лавочке. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.
Авторами инициативы выступили представители "Единой России" - вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.
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Согласно проекту, пенсионеры, получающие пенсии по старости, инвалидности или пенсии по потере кормильца в размере менее двух минимальных размеров оплаты труда, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 миллиона рублей. Рассрочка будет предоставляться не более чем на два года и не позднее, чем до 1 июля 2022 года. Для получения рассрочки у такого гражданина не должно быть иных доходов, кроме пенсии, также в его собственности не должно быть иной недвижимости, кроме той, где он проживает.
В проекте указывается, что рассрочка предполагает ежемесячное погашение долга равными частями, при нарушении графика платежей она отменяется и дальнейшее исполнительное производство осуществляется в общем порядке.
Кроме того, законопроект предлагает, что на время рассрочки должникам запрещается становиться поручителями, выдавать гарантии и продавать или отчуждать свое имущество; юрлицам - выплачивать дивиденды и совершать иные платежи по эмиссионным ценным бумагам, распределять прибыль между учредителями.
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Также до конца этого года приставы не смогут изымать и арестовывать движимое имущество должников по месту их жительства или пребывания (исключение не касается автомобилей, мотоциклов, мопедов, квадроциклов и других самоходных машин).
Авторы предлагают для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей ввести годовую рассрочку взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не превышает 15 миллионов рублей. Рассрочка не действует для долгов в части возмещения вреда здоровью, компенсации морального вреда, выплате выходных пособий и зарплате. Послабление можно будет получить не более чем на год и не позднее чем до 1 августа 2021 года. Также в проекте предлагается, что на внесудебную рассрочку не смогут рассчитывать компании и ИП, которые попадают под действие моратория на банкротство: они получают рассрочку через суд.
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