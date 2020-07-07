Подгруппа по безопасности в Донбассе начала работу в видеорежиме

"Сегодня, 7 июля, в 14.00 (совпадает с мск) рабочая группа по вопросам безопасности приступила к очередному плановому раунду переговорного процесса в формате видеоконференции. Основные вопросы повестки: согласование списка дополнительных мер усиления и контроля действующего бессрочного перемирия, согласование текста проекта дополнения к рамочному решению, согласование трех новых участков для дальнейшего разведения сил и средств", - сказал представитель ведомства.