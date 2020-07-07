https://ria.ru/20200707/1574007718.html
На Шри-Ланке задержали пять подозреваемых в приставании к россиянке
Власти Шри-Ланки задержали пять подозреваемых в приставании к российской туристке в районе пешеходной зоны Гейл Фейс Грин в Коломбо, крупнейшем городе острова,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:26
2020-07-07T14:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коломбо, шри-ланка, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости.
Власти Шри-Ланки
задержали пять подозреваемых в приставании к российской туристке в районе пешеходной зоны Гейл Фейс Грин в Коломбо
, крупнейшем городе острова, сообщает издание News First.
По данным газеты, около 10 ланкийцев в воскресенье вечером начали приставать к россиянке во время прогулки. Один человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, обратился к ней с нецензурной бранью и напал на ее друга, который попытался вмешаться.
Как отметила россиянка, пристававшие к ней люди ушли только после того, как она начала снимать этот инцидент на камеру. Также была вызвана полиция, которая прибыла на место инцидента через 20 минут.
Управление развития туризма Шри-Ланки подтвердило, что полиция арестовала главного подозреваемого и других людей, преследовавших российскую туристку, и заявило, что не потерпит преследования туристов.
"Мы хотели бы решительно подтвердить, что туризм Шри-Ланки имеет нулевую терпимость к преследованиям в отношении туристов", - написал управление в Twitter.
Отмечается, что задержанные по решению суда будут показаны потерпевшим на опознании 10 июля.