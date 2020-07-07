На Шри-Ланке задержали пять подозреваемых в приставании к россиянке

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Власти Власти Шри-Ланки задержали пять подозреваемых в приставании к российской туристке в районе пешеходной зоны Гейл Фейс Грин в Коломбо , крупнейшем городе острова, сообщает издание News First.

По данным газеты, около 10 ланкийцев в воскресенье вечером начали приставать к россиянке во время прогулки. Один человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, обратился к ней с нецензурной бранью и напал на ее друга, который попытался вмешаться.

Как отметила россиянка, пристававшие к ней люди ушли только после того, как она начала снимать этот инцидент на камеру. Также была вызвана полиция, которая прибыла на место инцидента через 20 минут.

Управление развития туризма Шри-Ланки подтвердило, что полиция арестовала главного подозреваемого и других людей, преследовавших российскую туристку, и заявило, что не потерпит преследования туристов.

"Мы хотели бы решительно подтвердить, что туризм Шри-Ланки имеет нулевую терпимость к преследованиям в отношении туристов", - написал управление в Twitter.