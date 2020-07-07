Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200707/1574007718.html
На Шри-Ланке задержали пять подозреваемых в приставании к россиянке
Власти Шри-Ланки задержали пять подозреваемых в приставании к российской туристке в районе пешеходной зоны Гейл Фейс Грин в Коломбо, крупнейшем городе острова,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:31
туризм
туризм
новости - туризм
коломбо
шри-ланка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571426111_0:0:3150:1771_1400x0_80_0_0_28c4ff6c8b1fda6a16d8f3b91dea7c48.jpg
https://ria.ru/20200622/1573296217.html
https://ria.ru/20200520/1571711801.html
коломбо
шри-ланка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571426111_0:0:3150:1771_1400x0_80_0_0_28c4ff6c8b1fda6a16d8f3b91dea7c48.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571426111_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c6bd355d87fb70c70bb074942a83e56f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571426111_84:0:2132:2048_1400x0_80_0_0_7b3e08263156f4abb9283ad72bacc463.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коломбо, шри-ланка, в мире

На Шри-Ланке задержали пять подозреваемых в приставании к россиянке

14:26 07.07.2020 (обновлено: 14:31 07.07.2020)
556
© AP Photo / Eranga JayawardenaПолицейский в столице Шри-Ланки Коломбо
Полицейский в столице Шри-Ланки Коломбо
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Полицейский в столице Шри-Ланки Коломбо. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Власти Шри-Ланки задержали пять подозреваемых в приставании к российской туристке в районе пешеходной зоны Гейл Фейс Грин в Коломбо, крупнейшем городе острова, сообщает издание News First.
По данным газеты, около 10 ланкийцев в воскресенье вечером начали приставать к россиянке во время прогулки. Один человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, обратился к ней с нецензурной бранью и напал на ее друга, который попытался вмешаться.
Порт Таллина
22 июня, 13:10Культура
СМИ: работницы нацоперы "Эстония" обвинили директора в домогательствах
Как отметила россиянка, пристававшие к ней люди ушли только после того, как она начала снимать этот инцидент на камеру. Также была вызвана полиция, которая прибыла на место инцидента через 20 минут.
Управление развития туризма Шри-Ланки подтвердило, что полиция арестовала главного подозреваемого и других людей, преследовавших российскую туристку, и заявило, что не потерпит преследования туристов.

"Мы хотели бы решительно подтвердить, что туризм Шри-Ланки имеет нулевую терпимость к преследованиям в отношении туристов", - написал управление в Twitter.

Отмечается, что задержанные по решению суда будут показаны потерпевшим на опознании 10 июля.
Оксфордский университет
20 мая, 09:55
В британских вузах рассказали о мерах по борьбе с домогательствами
3710110
Обсудить 0
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКоломбоШри-ЛанкаВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова: в США произошло крушение понятий свободы слова и свободы СМИ
Медицинский работник и сотрудник правоохранительных органов Украины проверяют водителей на блокпосте во Львовской области
На Украине рассказали о заболеваемости коронавирусом
Солист группы Руки Вверх! Сергей Жуков
Жуков рассказал, почему распался дуэт "Руки Вверх!"
Автомобиль следственного комитета
В Челябинской области мальчик погиб во время игры у карьера
Самолет авиакомпании Delta Airlines
Самолет вынужденно сел в аэропорту Нью-Йорка после столкновения с птицей
Сергей Железняк
В Госдуме оценили предложение о введении миротворцев ОБСЕ в Донбасс
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
В Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене
Руководитель отдела внешней политики газеты Коммерсантъ Елена Черненко
Журналистка "Коммерсанта" Черненко сообщила о задержании
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Порошенко поругался с депутатом Рады из-за поздравления Путину
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Молоток в зале судебных заседаний
Ранивший в Москве ножом двух полицейских налетчик получил 14 лет колонии
Международный аэропорт Дубай
Выяснилось, из каких городов могут прилететь в Дубай иностранные туристы
Петр Верзилов
Издателя "Медиазоны" Верзилова допрашивают по делу о канадском паспорте
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Cоцсетям предстоит перестройка, считает Захарова
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В МИД Китая назвали Помпео "политиканом"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния