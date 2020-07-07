https://ria.ru/20200707/1574007227.html
В Санкт-Петербурге стартовали съемки юбилейного сезона "Тайн следствия"
В Санкт-Петербурге приступили к съемкам новых эпизодов юбилейного, 20-го сезона, детективного сериала "Тайны следствия" с Анной Ковальчук в главной роли,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:49
2020-07-07T19:49
культура
кино и сериалы
новости культуры
анна ковальчук
санкт-петербург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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кино и сериалы, новости культуры, анна ковальчук, санкт-петербург
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге приступили к съемкам новых эпизодов юбилейного, 20-го сезона, детективного сериала "Тайны следствия" с Анной Ковальчук в главной роли, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала "Россия".
Следователь Мария Швецова (Ковальчук) и ее коллеги продолжат раскрывать запутанные преступления и опасные тайны. Героев ждут испытания не только на службе, но и в личной жизни.
"Неожиданные повороты сюжета, борьба характеров и амбиций, многоходовые преступления и сюрпризы в жизни главных героев будут держать зрителей нового сезона в напряжении до самого финала", — обещают создатели сериала.
По информации пресс-службы, съемки пройдут в Санкт-Петербурге и окрестностях, а еще в Карелии, куда герои отправятся для расследования очередного преступления.
Режиссером 20-го сезона снова назначили Егора Баринова, который работал над 18 и 19-ми сезонами "Тайн следствия", а также Егора Абросимова. Сценарий подготовили Антон Зинченко и Дмитрий Парменов.
Вместе с Анной Ковальчук в сериале снимется Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Злата Ковальчук, Степан Пивкин, Андрей Шарков, Светлана Щедрина, Наталья Ионова и другие.