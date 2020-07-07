В Санкт-Петербурге стартовали съемки юбилейного сезона "Тайн следствия"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге приступили к съемкам новых эпизодов юбилейного, 20-го сезона, детективного сериала "Тайны следствия" с Анной Ковальчук в главной роли, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала "Россия".

© Фото : предоставлено пресс-службой ВГТРК Памятная тарелка к 20-летию сериала "Тайны следствия" © Фото : предоставлено пресс-службой ВГТРК Памятная тарелка к 20-летию сериала "Тайны следствия"

Следователь Мария Швецова (Ковальчук) и ее коллеги продолжат раскрывать запутанные преступления и опасные тайны. Героев ждут испытания не только на службе, но и в личной жизни.

"Неожиданные повороты сюжета, борьба характеров и амбиций, многоходовые преступления и сюрпризы в жизни главных героев будут держать зрителей нового сезона в напряжении до самого финала", — обещают создатели сериала.

По информации пресс-службы, съемки пройдут в Санкт-Петербурге и окрестностях, а еще в Карелии, куда герои отправятся для расследования очередного преступления.

Режиссером 20-го сезона снова назначили Егора Баринова, который работал над 18 и 19-ми сезонами "Тайн следствия", а также Егора Абросимова. Сценарий подготовили Антон Зинченко и Дмитрий Парменов.