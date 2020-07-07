https://ria.ru/20200707/1574007135.html
Власти Москвы изучат систему отслеживания контактов больных COVID-19
Власти Москвы изучат разработку Минкомсвязи по отслеживанию контактов больных COVID-19, после чего будет принято решение об ее использовании в городских... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:18
2020-07-07T14:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
москва
общество
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https://ria.ru/20200515/1571520997.html
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573744708_0:482:2783:2047_1400x0_80_0_0_189794b0bda980dd7c9a1c97cc9dcc76.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), москва, общество