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Власти Москвы изучат систему отслеживания контактов больных COVID-19
Власти Москвы изучат разработку Минкомсвязи по отслеживанию контактов больных COVID-19, после чего будет принято решение об ее использовании в городских... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), москва, общество

Власти Москвы изучат систему отслеживания контактов больных COVID-19

14:18 07.07.2020
472
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии в защитных костюмах в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Члены избирательной комиссии в защитных костюмах в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Власти Москвы изучат разработку Минкомсвязи по отслеживанию контактов больных COVID-19, после чего будет принято решение об ее использовании в городских сервисах, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий.
Ранее сообщалось, что Минкомсвязь разработала систему отслеживания тех, кто контактировал с больными коронавирусом, на основе данных их сотовых телефонов отслеживания геолокации. Система будет отслеживать, какие абоненты сотовой связи были рядом с больным, и наблюдать за их перемещением по геолокации.
"ДИТ Москвы изучит разработку Минкомсвязи, после чего будет принято решение по вопросу использования этой разработки в городских сервисах", - сообщили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)МоскваОбщество
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