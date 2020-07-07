https://ria.ru/20200707/1574005891.html
Минкомсвязь рассказала о системе отслеживания контактов больных COVID-19
Система отслеживания контактировавших с больными COVID-19 не обрабатывала персональные данные граждан, это подтверждено заключением Роскомнадзора, заявил... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:02
2020-07-07T14:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
олег иванов
здоровье - общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573323335_28:428:2909:2048_1400x0_80_0_0_afbb102ebc1d865d69988ef69c01e910.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, олег иванов, здоровье - общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, общество