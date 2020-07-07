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Минкомсвязь рассказала о системе отслеживания контактов больных COVID-19
Система отслеживания контактировавших с больными COVID-19 не обрабатывала персональные данные граждан, это подтверждено заключением Роскомнадзора, заявил... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:02
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здоровье - общество
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, олег иванов, здоровье - общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, общество

Минкомсвязь рассказала о системе отслеживания контактов больных COVID-19

14:02 07.07.2020
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© Кирилл КаллиниковДевушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
Девушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
© Кирилл Каллиников
МОСКВА, 7 июл – РИ А Новости. Система отслеживания контактировавших с больными COVID-19 не обрабатывала персональные данные граждан, это подтверждено заключением Роскомнадзора, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов, слова которого передала пресс-служба министерства.
Ранее сообщалось, что Минкомсвязь разработала систему отслеживания тех, кто контактировал с больными коронавирусом, на основе данных их сотовых телефонов отслеживания геолокации. Система будет отслеживать, какие абоненты сотовой связи были рядом с больным, и наблюдать за их перемещением по геолокации.
"Важно, что в рамках обмена информацией персональные данные не обрабатывались, об этом имеется заключение органа, который является уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор)", - заявил Иванов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыОлег ИвановЗдоровье - ОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МоскваОбщество
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