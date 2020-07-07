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ЛДПР выступает за отмену дня тишины перед выборами
ЛДПР выступает за отмену дня тишины перед выборами, так как несмотря на заложенную в нем правильную мысль фактически эти требования не соблюдаются, заявил РИА... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:21
элла памфилова
цик рф
лдпр
владимир жириновский
политика
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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элла памфилова, цик рф, лдпр, владимир жириновский, политика

ЛДПР выступает за отмену дня тишины перед выборами

14:00 07.07.2020 (обновлено: 14:21 07.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ЛДПР выступает за отмену дня тишины перед выборами, так как несмотря на заложенную в нем правильную мысль фактически эти требования не соблюдаются, заявил РИА Новости лидер партии Владимир Жириновский.
Вопрос соблюдения дня тишины перед выборами актуален для обсуждения законодателями и экспертами, заявила ранее РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. По её словам, в ряде стран отказались от дня тишины, поскольку "обеспечить в полной мере его соблюдение весьма непросто".
"ЛДПР предлагает отменить день тишины уже много лет, так как это правило всё равно не работает, а лишь используется для применения санкций к наблюдателям и представителям партий, которые следят за ходом выборов", - сказал Жириновский.
"При этом в самой идее дня тишины заложена правильная мысль: дать гражданам спокойно и трезво подойти к выбору, чтобы в последние часы перед голосованием их никто не агитировал, не промывал мозг. Однако это не работает. Всё равно висят билборды с политической рекламой, всё равно за правящую партию происходит косвенная агитация в виде сюжетов на телевидении, в которых чиновников или представителей этой партии показывают во время выполнения каких-то благих дел. А оппозиция либо не имеет таких возможностей, либо против неё применяют санкции: выгоняют с избирательных участков партийных представителей, избивают активистов, прессуют кандидатов. Так что мы за отмену дня тишины", - пояснил политик.
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