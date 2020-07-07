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Распространение нового коронавируса
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В Узбекистане оценили ситуацию с распространением коронавируса
Случаи инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Ферганской области на востоке Узбекистана - ранее единственном регионе, свободным от заболевших,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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шавкат мирзиеев
ферганская область
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узбекистан
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коронавирус covid-19, коронавирусы, шавкат мирзиеев, ферганская область, здоровье - общество, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане оценили ситуацию с распространением коронавируса

13:37 07.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 7 июл – РИА Новости. Случаи инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Ферганской области на востоке Узбекистана - ранее единственном регионе, свободным от заболевших, сообщили РИА Новости во вторник в оперативном штабе при кабмине.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. Ко вторнику число зарегистрированных случаев составило 10 459, скончались 38 пациентов, 6690 выздоровели. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
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Скорость распространения нового коронавируса
"Новые три случая заражения COVID-19 зафиксированы в Ферганской области, этот регион утратил статус "зеленой" зоны", - сказал представитель оперштаба. По его словам, изучаются контакты заболевших, выясняется степень распространения коронавируса, чтобы определить новый статус области.
В конце мая пять областей Узбекистана - Бухарская, Джизакская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская и Ферганская - стали полностью свободными от COVID-19. В понедельник минздрав сообщил, что единственной "зеленой" зоной осталась Ферганская область.
Президент страны Шавкат Мирзиеев в конце июня заявил, что ситуация с коронавирусом в Узбекистане приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. С 1 июля в регионах с неблагополучной обстановкой из-за COVID-19 запрещено собираться группами более трех человек в общественных местах. В таких регионах также вводится запрет выходить на улицу с 23.00 до 7.00 (с 21.00 до 5.00 мск), за исключением посещения аптек и больниц при крайней необходимости.
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Власти продлили карантин в республике до 1 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыШавкат МирзиеевФерганская областьЗдоровье - ОбществоТашкентУзбекистанВ мире
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