Шесть человек выдвинулись на выборы губернатора Брянской области

"Завершен прием документов от всех выдвинувшихся кандидатов, вчера был последний день подачи заявок", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, последним подал документы в избирательную комиссию кандидат от регионального отделения Интернациональной партии России Сергей Маслов.

В Брянской области начали второй этап снятия ограничений

В Брянской области начали второй этап снятия ограничений

В 2015 году Богомаз победил на выборах губернатора Брянской области, в сентябре истекает срок его полномочий. Выборы главы региона пройдут 13 сентября 2020 года.