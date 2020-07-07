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Шесть человек выдвинулись на выборы губернатора Брянской области
Избирательная комиссия Брянской области завершила прием документов от кандидатов, выдвигающихся на выборы губернатора, всего на этот пост претендуют шесть... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:25
россия
александр богомаз
справедливая россия
единая россия
брянская область
политика
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РИА Новости
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353
60
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россия, александр богомаз, справедливая россия, единая россия, брянская область, политика

Шесть человек выдвинулись на выборы губернатора Брянской области

13:25 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкГорода России. Брянск
Города России. Брянск
© РИА Новости / Владимир Горовых
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Города России. Брянск. Архивное фото
БРЯНСК, 7 июн – РИА Новости. Избирательная комиссия Брянской области завершила прием документов от кандидатов, выдвигающихся на выборы губернатора, всего на этот пост претендуют шесть человек, сообщила РИА Новости представитель избиркома.
"Завершен прием документов от всех выдвинувшихся кандидатов, вчера был последний день подачи заявок", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, последним подал документы в избирательную комиссию кандидат от регионального отделения Интернациональной партии России Сергей Маслов.
Всего же документы на выдвижение в избирательную комиссию Брянской области подали шесть человек. Кроме Маслова, это кандидат от "Единой России", действующий губернатор Александр Богомаз и кандидат от Брянского областного отделения КПРФ Андрей Архицкий, Дмитрий Корнилов от "Гражданской платформы", Сергей Курденко от "Справедливой России" и Сергей Чернышов от Казачьей партии Российской Федерации.
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В 2015 году Богомаз победил на выборах губернатора Брянской области, в сентябре истекает срок его полномочий. Выборы главы региона пройдут 13 сентября 2020 года.
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РоссияАлександр БогомазСправедливая РоссияЕдиная РоссияБрянская областьПолитика
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