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Песков назвал ликвидацию бедности приоритетом для властей
Ликвидация бедности — приоритет для российских властей, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:14
2020-07-07T13:56
дмитрий песков
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, общество
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Ликвидация бедности — приоритет для российских властей, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
Так он прокомментировал итоги опроса
, проведенного СК "Росгосстрах жизнь" и научно-техническим центром "Перспектива". Согласно этому исследованию, доля респондентов, доход которых не превышает 15 тысяч рублей в месяц, в июне достигла почти 45 процентов, тогда как в конце февраля — начале марта, до введения ограничений из-за пандемии коронавируса, составляла 38,1 процента.
Песков напомнил, что вопросом ликвидации бедности приоритетно занимаются и президент, и правительство.
"Безусловно, ликвидация бедности — это то, на что направлено действие практически всех программ развития, будь то национальные проекты, национальные цели или все остальное. Вы знаете, что определенные обстоятельства затрудняют иногда реализацию этих планов, но это не означает, что работа прекращается", — сказал он.
Журналисты поинтересовались, как сумма, по мнению Кремля, достаточна для жизни и какие целевые показатели власти видят в плане доходов населения. Песков посоветовал обращаться за четкими цифрами в Минэкономразвития.
Пресс-секретарь добавил, что в Кремле не знакомы с методологией проведения опроса, но его выборка (полторы тысячи человек старше 18 лет) далеко не самая большая.
"Однозначно можно сказать, что на основе такой выборки делать какие-то выводы по федеральному уровню некорректно", — заключил Песков.