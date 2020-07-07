Песков назвал ликвидацию бедности приоритетом для властей

"Безусловно, ликвидация бедности — это то, на что направлено действие практически всех программ развития, будь то национальные проекты, национальные цели или все остальное. Вы знаете, что определенные обстоятельства затрудняют иногда реализацию этих планов, но это не означает, что работа прекращается", — сказал он.