Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574003089.html
Песков назвал ликвидацию бедности приоритетом для властей
Ликвидация бедности — приоритет для российских властей, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:56
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1400x0_80_0_0_10be47c29bb4e74e6cda15e1848cf512.jpg
https://ria.ru/20200618/1573139337.html
https://ria.ru/20200603/1572406117.html
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1400x0_80_0_0_10be47c29bb4e74e6cda15e1848cf512.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_127:0:2858:2048_1400x0_80_0_0_0598a4c45b660c7f18af923a37d47f49.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_468:0:2516:2048_1400x0_80_0_0_dcf3f740bb7a6e692d8fab2935a7dcf4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, общество

Песков назвал ликвидацию бедности приоритетом для властей

13:14 07.07.2020 (обновлено: 13:56 07.07.2020)
327
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ликвидация бедности — приоритет для российских властей, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал итоги опроса, проведенного СК "Росгосстрах жизнь" и научно-техническим центром "Перспектива". Согласно этому исследованию, доля респондентов, доход которых не превышает 15 тысяч рублей в месяц, в июне достигла почти 45 процентов, тогда как в конце февраля — начале марта, до введения ограничений из-за пандемии коронавируса, составляла 38,1 процента.
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
18 июня, 16:59
Эксперт оценил стоимость освобождения от НДФЛ россиян с низким доходом
Песков напомнил, что вопросом ликвидации бедности приоритетно занимаются и президент, и правительство.
"Безусловно, ликвидация бедности — это то, на что направлено действие практически всех программ развития, будь то национальные проекты, национальные цели или все остальное. Вы знаете, что определенные обстоятельства затрудняют иногда реализацию этих планов, но это не означает, что работа прекращается", — сказал он.
Журналисты поинтересовались, как сумма, по мнению Кремля, достаточна для жизни и какие целевые показатели власти видят в плане доходов населения. Песков посоветовал обращаться за четкими цифрами в Минэкономразвития.
Пресс-секретарь добавил, что в Кремле не знакомы с методологией проведения опроса, но его выборка (полторы тысячи человек старше 18 лет) далеко не самая большая.
"Однозначно можно сказать, что на основе такой выборки делать какие-то выводы по федеральному уровню некорректно", — заключил Песков.
Президент РФ Владимир Путин
3 июня, 14:23Распространение нового коронавируса
Путин отметил необходимость сохранить доходы россиян
31531515
Обсудить 7
Дмитрий ПесковОбщество
Рекомендуем
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Счетная палата опубликовала данные обо всех своих проверках с 1999 года
Кадр видео задержания Ивана Сафронова
Песков оценил работу контрразведки в связи с делом Сафронова
Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более 370 пациентов
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Немецкий посол назвал укрепление отношений с Россией среди приоритетов
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали идущую в соцсетях рекламу поправок
Скорпион
Ученые создали персонализированное лекарство из яда скорпиона
Отдыхающие загорают на пляже Приморский в центральном районе города Сочи
Сто тысяч туристов прибыли на отдых в Сочи
Тегеран
В Иране зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Крыму прокомментировали заявление главкома ВМС Украины о Севастополе
Банкноты
Минэкономразвития ответило на сообщения о резком падении доходов россиян
Задержание исламистов в Крыму: видео ФСБ России
В Крыму задержали семь исламистов группировки "Хизб ут-Тахрир*"
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Кремль отреагировал на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
Сенатор Олег Морозов
В Совфеде оценили предложение о введении миротворцев ОБСЕ в Донбасс
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 33 тысячи
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Cоцсетям предстоит перестройка, считает Захарова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния