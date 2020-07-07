https://ria.ru/20200707/1573989762.html
Опрос: доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей возросла почти до 45%
Число россиян, доход которых составляет менее 15 тысяч рублей в месяц, выросло в июне до 44,6 процента, сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный СК... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:59
2020-07-07T11:44
коронавирус covid-19
россия
рбк (медиагруппа)
росгосстрах
доходы
экономика
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artem75
Вижу машины, вижу в магазинах, ТЦ людей толпы, на даче, везде - все тратят, вижу в кафе - все едят, все эти годы. Бред, чушь. Туристы миллионами в год выезжали. Какие 3 % больше 100 тыс. руб. имеют ?? Вывод один, огромная часть денег, доходов и расходом именно у физически х лиц - в черную. Именно огромная, может быть даже - основная, большая. У некоторых категорий людей, точно. собственно - сам такой был последние годы - все в черную и немало.
566
Михаил Николанко
А еще, не забывайте, цены растут на всё!!! Ура! Ура! Ура! Лучший в мире президент, окруженный командой профессионалов
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, рбк (медиагруппа), росгосстрах, доходы, экономика
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Число россиян, доход
которых составляет менее 15 тысяч рублей в месяц, выросло в июне до 44,6 процента, сообщает РБК
со ссылкой на опрос, проведенный СК "Росгосстрах
Жизнь" совместно с научно-техническим центром "Перспектива".
В феврале этот показатель был равен 38,1 процента.
Кроме того, увеличилось и число россиян, живущих на менее чем пять тысяч рублей в месяц. Каждый пятый участник опроса заявил о значительном падении доходов из-за пандемии коронавируса
, а каждый десятый — о полной потере заработка.
Доля тех, кто получает более 15 тысяч рублей, снизилась с 61,8 процента в феврале до 55,3 процента в июне, а число россиян с доходом выше 25 тысяч уменьшилось с 36,2 до 27,1 процента.
Доход большинства опрошенных составляет от пяти до 15 тысяч рублей в месяц — их доля выросла с 31,2 процента в феврале до 36,5 в июне. Увеличилось и число тех, чей среднемесячный доход составляет от 15 до 25 тысяч, — с 25,6 до 28,2 процента. О среднем доходе менее пяти тысяч рублей в июне рассказали 8,1 процента опрошенных (в феврале этот показатель равнялся 6,9 процента).
Число россиян с доходом 25-35 тысяч рублей снизилось с 15,3 до 13 процентов, а тех, чей доход составляет 35-50 тысяч, — с 11,5 до 8,5 процента. Доля получающих от 50 до 100 тысяч рублей в месяц упала в два раза — с 7,6 до 3,5 процента, но при этом выросло число тех, чей доход превышает 100 тысяч, — с 1,8 до 2,1 процента.
Кроме того, половина респондентов (50,3 процента) заявили, что с начала пандемии их доход, как и членов их семьи, не изменился. Еще 19,7 процента отметили значительное сокращение, 16,5 процента — снижение дохода одного или нескольких членов семьи.
Опрос проводился с 26 по 3 марта и в июне, в нем участвовали полторы тысячи россиян старше 18 лет.