Опрос: доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей возросла почти до 45%

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Число россиян, Число россиян, доход которых составляет менее 15 тысяч рублей в месяц, выросло в июне до 44,6 процента, сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный СК " Росгосстрах Жизнь" совместно с научно-техническим центром "Перспектива".

В феврале этот показатель был равен 38,1 процента.

Кроме того, увеличилось и число россиян, живущих на менее чем пять тысяч рублей в месяц. Каждый пятый участник опроса заявил о значительном падении доходов из-за пандемии коронавируса , а каждый десятый — о полной потере заработка.

Доля тех, кто получает более 15 тысяч рублей, снизилась с 61,8 процента в феврале до 55,3 процента в июне, а число россиян с доходом выше 25 тысяч уменьшилось с 36,2 до 27,1 процента.

Доход большинства опрошенных составляет от пяти до 15 тысяч рублей в месяц — их доля выросла с 31,2 процента в феврале до 36,5 в июне. Увеличилось и число тех, чей среднемесячный доход составляет от 15 до 25 тысяч, — с 25,6 до 28,2 процента. О среднем доходе менее пяти тысяч рублей в июне рассказали 8,1 процента опрошенных (в феврале этот показатель равнялся 6,9 процента).

Число россиян с доходом 25-35 тысяч рублей снизилось с 15,3 до 13 процентов, а тех, чей доход составляет 35-50 тысяч, — с 11,5 до 8,5 процента. Доля получающих от 50 до 100 тысяч рублей в месяц упала в два раза — с 7,6 до 3,5 процента, но при этом выросло число тех, чей доход превышает 100 тысяч, — с 1,8 до 2,1 процента.

Кроме того, половина респондентов (50,3 процента) заявили, что с начала пандемии их доход, как и членов их семьи, не изменился. Еще 19,7 процента отметили значительное сокращение, 16,5 процента — снижение дохода одного или нескольких членов семьи.