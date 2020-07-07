В Нур-Султане объяснили запуск салюта, вызвавшего негодование горожан

НУР-СУЛТАН, 7 июл - РИА Новости. Салют на День столицы в Нур-Султане, который вызвал негодование у горожан, был организован на деньги спонсоров и должен был поднять настроение медработникам и обычным жителям, заявили в акимате (администрации) столицы Казахстана.
День столицы в Казахстане является государственным праздником. Его отмечают 6 июля в день рождения первого президента страны Нурсултана Назарбаева, в понедельник ему исполнилось 80 лет. В этом году администрация столицы из-за ситуации с коронавирусом отказалась от мероприятий с массовым скоплением людей, но салют все-таки был. Ряд пользователей соцсетей, в том числе жители города, сочли это неуместным на фоне роста летальных случаев из-за COVID-19, острой нехватки мест в больницах и дефицита медикаментов в аптеках.
"Салют в День столицы был запланирован в начале года, спонсорами были закуплены материалы, определены места. Данный фейерверк был предназначен для поднятия настроения горожан, поддержки медработников, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом", - сообщили в управлении культуры акимата.
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 49 683. На 6 июля в стране зафиксированы 264 случая смерти из-за коронавируса. Число выздоровевших пациентов превышает 16 тысяч.
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