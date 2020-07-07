В Нур-Султане объяснили запуск салюта, вызвавшего негодование горожан

День столицы в Казахстане является государственным праздником. Его отмечают 6 июля в день рождения первого президента страны Нурсултана Назарбаева, в понедельник ему исполнилось 80 лет. В этом году администрация столицы из-за ситуации с коронавирусом отказалась от мероприятий с массовым скоплением людей, но салют все-таки был. Ряд пользователей соцсетей, в том числе жители города, сочли это неуместным на фоне роста летальных случаев из-за COVID-19, острой нехватки мест в больницах и дефицита медикаментов в аптеках.