https://ria.ru/20200707/1574002123.html
На пляже в Волгограде нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
Отдыхающие на пляже острова Голодный в Кировском районе Волгограда обнаружили боеприпас времен ВОВ, сообщает пресс-служба Южного военного округа. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:59
2020-07-07T13:59
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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