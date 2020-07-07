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На пляже в Волгограде нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
Отдыхающие на пляже острова Голодный в Кировском районе Волгограда обнаружили боеприпас времен ВОВ, сообщает пресс-служба Южного военного округа. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:59
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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пляжи, туризм, новости - туризм, южный военный округ, волгоград, волгоградская область, кировский район

На пляже в Волгограде нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

13:59 07.07.2020
157
© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в фотобанкВид на набережную города Волгограда
Вид на набережную города Волгограда
© РИА Новости / Марк Редькин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Отдыхающие на пляже острова Голодный в Кировском районе Волгограда обнаружили боеприпас времен ВОВ, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Специалисты группы разминирования классифицировали его как артиллерийский снаряд к реактивной системе залпового огня БМ-13 "Катюша".
Саперы мотострелкового соединения ЮВО дислоцированного в Волгоградской области, транспортировали его на полигон Прудбой. Там боеприпас уничтожили путем подрыва накладным зарядом.
Пляж в Москве
3 июля, 14:26Распространение нового коронавируса
Пляжи в Москве остаются закрытыми из-за COVID-19
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