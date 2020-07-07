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Религия и мировоззрение
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ГД призвала предотвратить ущерб от изменения статуса собора Святой Софии
Государственная дума во вторник приняла обращение к Великому Нацсобранию Турции в связи с обсуждением вопроса об изменении статуса храма-музея Святой Софии в... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:39
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ГД призвала предотвратить ущерб от изменения статуса собора Святой Софии

12:39 07.07.2020
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CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Hagia SophiaСобор Святой Софии (Айя-София)
Собор Святой Софии (Айя-София)
CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Hagia Sophia
Собор Святой Софии (Айя-София). Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Государственная дума во вторник приняла обращение к Великому Нацсобранию Турции в связи с обсуждением вопроса об изменении статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле, призвав предпринять все возможные шаги для предотвращения ущерба, который может нанести поспешное изменение статуса.
В Турции в настоящее время активно обсуждается превращение собора Святой Софии в мечеть. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора и поступит в зависимости от него.
Собор Святой Софии в Стамбуле
Вчера, 07:20Сказано в эфире
Собор Святой Софии может снова стать мечетью. Что происходит в Турции?Государственный совет Турции рассмотрел инициативу президента страны Реджепа Эрдогана о превращении собора Святой Софии из музея в мечеть. Финальное решение Госсовет огласит в течение двух недель. Глава РПЦ патриарх Кирилл считает, что возвращение храму прежнего статуса создает угрозу всей "христианской цивилизации".
"Просим наших коллег, депутатов Великого национального собрания Турции, всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию и призвать при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле проявить мудрость и не подвергать ревизии решение основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, которое на долгие годы превратило Святую Софию в символ мира и межрелигиозного согласия", - говорится в проекте обращении.
В обращении депутаты пишут, что глубоко ценят дружественный характер российско-турецких отношений, которые особенно важны для народов двух стран "в сложное время нарастающих геополитических и других противоречий, осложненных пандемией COVID-19".
Депутаты также выражают уверенность в том, что "необходимо предпринять все возможные шаги для предотвращения ущерба, который может быть нанесен поспешным изменением статуса музея всемирного масштаба".
Собор Святой Софии в Стамбуле
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"Статус музея, который храмовый комплекс получил в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, позволил обеспечить доступ в храм максимальному числу людей, лично проявить уважение к духовному наследию и культурным традициям наших предков", - также говорится в обращении.
Обращение также будет направлено президенту РФ Владимиру Путину, в правительство России и Совет Федерации.
Айя София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с середины 30-х годов прошлого века здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Собор Святой Софии в Стамбуле
6 июля, 13:23
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