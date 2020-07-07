ГД призвала предотвратить ущерб от изменения статуса собора Святой Софии

Собор Святой Софии может снова стать мечетью. Что происходит в Турции? Государственный совет Турции рассмотрел инициативу президента страны Реджепа Эрдогана о превращении собора Святой Софии из музея в мечеть. Финальное решение Госсовет огласит в течение двух недель. Глава РПЦ патриарх Кирилл считает, что возвращение храму прежнего статуса создает угрозу всей "христианской цивилизации".