Совфед рассмотрит закон о ликвидации нефтеразливов

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Совфед намерен на пленарном заседании в среду рассмотреть закон о ликвидации последствий нефтеразливов с учетом правительственных поправок, которые предполагают обязанность компаний иметь резерв средств на счетах, банковскую гарантию или страховку от нефтеразливов, этот вопрос включен в повестку заседания палаты.

Во вторник профильный комитет СФ поддержал закон.

Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа принять законодательные изменения для предотвращения ЧП, подобных разливу дизельного топлива в Норильске.

Поправки кабмина предусматривают создание механизма финансового обеспечения предотвращения нефтеразливов. Такой механизм должна будет предусмотреть каждая компания, которая занимается добычей, транспортировкой и хранением нефтепродуктов. Это предполагает либо резерв средств на счетах, либо банковскую гарантию, либо страховку.

Документ также предусматривает уведомительный порядок утверждения плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для сухопутных территорий. План будет утверждаться организацией, осуществляющей на суше добычу, переработку, транспортировку, хранение и реализацию нефти и нефтепродуктов, но при наличии заключения о готовности этой организации к действиям по локализации и ликвидации последствий разливов и согласования с Росприроднадзором

Эксплуатирующая организация должна будет направить уведомление об утверждении плана в федеральные ведомства, определяемые президентом или правительством, а в случае внесения в план изменений, уведомить об этом Росприроднадзор.