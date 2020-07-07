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Совфед рассмотрит закон о ликвидации нефтеразливов
Совфед намерен на пленарном заседании в среду рассмотреть закон о ликвидации последствий нефтеразливов с учетом правительственных поправок, которые предполагают РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:28
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
совет федерации рф
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
норильск
экономика
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), совет федерации рф, министерство энергетики рф (минэнерго россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, норильск, экономика

Совфед рассмотрит закон о ликвидации нефтеразливов

12:27 07.07.2020 (обновлено: 12:28 07.07.2020)
80
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Совфед намерен на пленарном заседании в среду рассмотреть закон о ликвидации последствий нефтеразливов с учетом правительственных поправок, которые предполагают обязанность компаний иметь резерв средств на счетах, банковскую гарантию или страховку от нефтеразливов, этот вопрос включен в повестку заседания палаты.
Во вторник профильный комитет СФ поддержал закон.
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Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа принять законодательные изменения для предотвращения ЧП, подобных разливу дизельного топлива в Норильске.
Поправки кабмина предусматривают создание механизма финансового обеспечения предотвращения нефтеразливов. Такой механизм должна будет предусмотреть каждая компания, которая занимается добычей, транспортировкой и хранением нефтепродуктов. Это предполагает либо резерв средств на счетах, либо банковскую гарантию, либо страховку.
Документ также предусматривает уведомительный порядок утверждения плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для сухопутных территорий. План будет утверждаться организацией, осуществляющей на суше добычу, переработку, транспортировку, хранение и реализацию нефти и нефтепродуктов, но при наличии заключения о готовности этой организации к действиям по локализации и ликвидации последствий разливов и согласования с Росприроднадзором.
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Эксплуатирующая организация должна будет направить уведомление об утверждении плана в федеральные ведомства, определяемые президентом или правительством, а в случае внесения в план изменений, уведомить об этом Росприроднадзор.
Сейчас уведомительный порядок утверждения такого плана установлен для морских акваторий при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. Для сухопутных территорий аналогичное регулирование на законодательном уровне отсутствует, для них действует порядок, установленный постановлением правительства. В соответствии с ним организации подготавливают и направляют планы в региональные и федеральные органы власти на согласование, после чего планы утверждается Минэнерго и МЧС.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Совет Федерации РФМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинНорильскЭкономика
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