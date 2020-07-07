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В Москве проверят данные о требовании снять слуховой аппарат на ЕГЭ
Прокуратура Москвы проверит информацию о нарушении прав школьника с ограниченными возможностями здоровья при сдаче экзаменов, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:24
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353
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социальный навигатор, сн_образование, людмила нефедова, москва, происшествия

В Москве проверят данные о требовании снять слуховой аппарат на ЕГЭ

12:22 07.07.2020 (обновлено: 12:24 07.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольники перед началом единого государственного экзамена
Школьники перед началом единого государственного экзамена
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Школьники перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Прокуратура Москвы проверит информацию о нарушении прав школьника с ограниченными возможностями здоровья при сдаче экзаменов, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.
Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что школьника заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ по русскому языку в 875-й школе в Тропарево-Никулино. Детский омбудсмен Москвы заявила РИА Новости, что проверит эту информацию.
"Прокуратура Москвы проводит проверку по сообщениям средств массовой информации о нарушении прав школьника с ограниченными возможностями здоровья при сдаче экзамена в столичной школе", - сказала Нефедова.
По ее словам, в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства об образовании и защите прав несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о мерах реагирования.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеЛюдмила НефедоваМоскваПроисшествия
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