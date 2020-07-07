В Москве проверят данные о требовании снять слуховой аппарат на ЕГЭ

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Прокуратура Москвы проверит информацию о нарушении прав школьника с ограниченными возможностями здоровья при сдаче экзаменов, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.
Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что школьника заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ по русскому языку в 875-й школе в Тропарево-Никулино. Детский омбудсмен Москвы заявила РИА Новости, что проверит эту информацию.
"Прокуратура Москвы проводит проверку по сообщениям средств массовой информации о нарушении прав школьника с ограниченными возможностями здоровья при сдаче экзамена в столичной школе", - сказала Нефедова.
По ее словам, в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства об образовании и защите прав несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о мерах реагирования.