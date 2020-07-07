В Москве проверят данные о требовании снять слуховой аппарат на ЕГЭ

"Прокуратура Москвы проводит проверку по сообщениям средств массовой информации о нарушении прав школьника с ограниченными возможностями здоровья при сдаче экзамена в столичной школе", - сказала Нефедова.

По ее словам, в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства об образовании и защите прав несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о мерах реагирования.