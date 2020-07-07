В пяти районах Саратовской области ввели ЧС из-за повреждения посевов

"В целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности в связи с повреждением и гибелью посевов сельскохозяйственных культур в результате природных явлений - ливневый дождь, сильный град - на территории Саратовской области с 6 июля 2020 введен режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне в пределах Ртищевского, Аткарского, Питерского, Краснокутского и Перелюбского муниципальных районов", - говорится в сообщении.