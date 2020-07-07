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В пяти районах Саратовской области ввели ЧС из-за повреждения посевов
Губернатор Саратовской области ввел режим чрезвычайной ситуации в пяти районах из-за повреждения сельхозугодий ливнем и градом, сообщил областной главк МЧС. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:01
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратовская область
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, происшествия

В пяти районах Саратовской области ввели ЧС из-за повреждения посевов

12:01 07.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Саратовской области ввел режим чрезвычайной ситуации в пяти районах из-за повреждения сельхозугодий ливнем и градом, сообщил областной главк МЧС.
"В целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности в связи с повреждением и гибелью посевов сельскохозяйственных культур в результате природных явлений - ливневый дождь, сильный град - на территории Саратовской области с 6 июля 2020 введен режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне в пределах Ртищевского, Аткарского, Питерского, Краснокутского и Перелюбского муниципальных районов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что глава региона подписал соответствующее распоряжение в понедельник.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Саратовская областьПроисшествия
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