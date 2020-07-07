Юрист прокомментировал задержание советника Рогозина

"Сейчас сложно предполагать, как дело будет развиваться, но есть практика, что в самом начале дело о госизмене разваливалось, а позднее обвинение снималось. Есть также случаи оправдательных приговоров по таким делам, но они единичны", - заявил собеседник агентства.