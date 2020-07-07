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Юрист прокомментировал задержание советника Рогозина
Советнику гендиректора "Роскосмоса" Ивану Сафронову за госизмену грозит 12-20 лет лишения свободы, оправдания по таким делам единичны, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:25
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
иван павлов
происшествия
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РИА Новости
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, иван павлов, происшествия

Юрист прокомментировал задержание советника Рогозина

11:58 07.07.2020 (обновлено: 12:25 07.07.2020)
3703
© ФСБ РоссииКадр видео задержания Ивана Сафронова
Кадр видео задержания Ивана Сафронова
© ФСБ России
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Советнику гендиректора "Роскосмоса" Ивану Сафронову за госизмену грозит 12-20 лет лишения свободы, оправдания по таким делам единичны, рассказал РИА Новости юрист Иван Павлов.
"Сейчас сложно предполагать, как дело будет развиваться, но есть практика, что в самом начале дело о госизмене разваливалось, а позднее обвинение снималось. Есть также случаи оправдательных приговоров по таким делам, но они единичны", - заявил собеседник агентства.
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По его словам, на слуху "больше обвинительных приговоров, притом суровых, ведь статья предполагает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы".
"Хочу пожелать Ивану стойкости и выразить надежду, что его делом будут заниматься профессиональные адвокаты", - добавил собеседник агентства.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в государственной корпорации. До трудоустройства в "Роскосмос" Сафронов работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.
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