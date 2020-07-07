Совфед обсудит с ЦИК вопрос соблюдения "дня тишины" перед выборами

Согласно российскому законодательству о выборах, агитация на каналах организаций телерадиовещания и в печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до выборов и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до голосования. За сутки до начала голосования наступает так называемый "день тишины", когда запрещена любая агитация. Исключение составляют только ранее размещенные агитационные плакаты, которые должны быть не ближе, чем в 50 метрах от избирательных участков.