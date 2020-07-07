https://ria.ru/20200707/1573998171.html
Совфед обсудит с ЦИК вопрос соблюдения "дня тишины" перед выборами
Совет Федерации обсудит с ЦИК РФ вопрос соблюдения "дня тишины" перед выборами, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:58
2020-07-07T11:58
элла памфилова
андрей клишас
цик рф
совет федерации рф
политика
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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элла памфилова, андрей клишас, цик рф, совет федерации рф, политика
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Совет Федерации
обсудит с ЦИК РФ
вопрос соблюдения "дня тишины" перед выборами, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас
.
Вопрос соблюдения "дня тишины" перед выборами актуален для обсуждения законодателями и экспертами, заявила ранее РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова
. По её словам, в ряде стран отказались от "дня тишины", поскольку "обеспечить в полной мере его соблюдение весьма непросто".
"Согласен, что вопрос актуален", - сказал Клишас.
По его словам, комитет обсудит с ЦИК, даёт ли соблюдение "дня тишины" что-то для избирательного процесса.
"Выполнять требования "дня тишины" не сложно, а вот вопрос, даёт ли он что-то, с ЦИК обсудим", - сказал сенатор.
Согласно российскому законодательству о выборах, агитация на каналах организаций телерадиовещания и в печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до выборов и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до голосования. За сутки до начала голосования наступает так называемый "день тишины", когда запрещена любая агитация. Исключение составляют только ранее размещенные агитационные плакаты, которые должны быть не ближе, чем в 50 метрах от избирательных участков.