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СМИ: власти Турции задержали судно с 276 мигрантами на борту
Власти Турции задержали судно с 276 нелегальными мигрантами на борту у побережья провинции Измир на западе страны, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:58
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СМИ: власти Турции задержали судно с 276 мигрантами на борту

11:58 07.07.2020
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© Фото предоставлено Хаканом АсланомПоисково-спасательное судно Akin обнаружило немецкую подводную лодку U-23 в Черном море
Поисково-спасательное судно Akin обнаружило немецкую подводную лодку U-23 в Черном море
© Фото предоставлено Хаканом Асланом
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Власти Турции задержали судно с 276 нелегальными мигрантами на борту у побережья провинции Измир на западе страны, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в структурах безопасности.
Отмечается, что представители службы безопасности провинции, действуя по наводке, задержали судно с просителями убежища, которые пытались незаконно проникнуть в Европу. Мигранты из Афганистана, Бангладеш, Центрально-Африканской Республики (ЦАР), Сомали и Ирана прибыли в Измир из других областей Турции. В ходе операции власти обнаружили в душном трюме судна по меньшей мере 46 женщин и 59 детей. У некоторых из мигрантов наблюдались проблемы с дыханием.
Также власти арестовали восемь человек по обвинению в нелегальной перевозке людей.
Виды Находки
3 июля, 09:54
В Находке задержали иностранное судно из-за долгов перед моряками
1931002
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