https://ria.ru/20200707/1573998128.html
СМИ: власти Турции задержали судно с 276 мигрантами на борту
Власти Турции задержали судно с 276 нелегальными мигрантами на борту у побережья провинции Измир на западе страны, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:58
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