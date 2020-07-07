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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200707/1573997642.html
В московском штабе оценили практику многодневного голосования
Официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов назвал "тяжелым испытанием"... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:52
голосование по поправкам в конституцию
александр асафов
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политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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александр асафов, москва, политика

В московском штабе оценили практику многодневного голосования

11:52 07.07.2020
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© РИА Новости / Мария Табак / Перейти в фотобанкУрны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Мария Табак
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов назвал "тяжелым испытанием" многодневное голосование, когда у членов комиссии и наблюдателей накапливалась усталость и этим пользовались недобросовестные избиратели.
Он выразил надежду, что практика многодневного голосования будет усовершенствована.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
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"Как вы знаете голосование шло семь дней, члены участковой комиссии работали по 12 часов, не меньше, поскольку с 8 до 20.00 шло голосование и еще необходимо время на подготовку. Конечно, накапливалась усталость, наблюдатели устали, вообще многодневный электоральный марафон - это тяжелое испытание. Мы очень надеемся, что практика многодневного голосования не будет применяться в дальнейшем, хотя бы в таком же виде. Стоит также напомнить, что сотрудники участковых комиссий - это простые люди", - сообщил Асафов в рамках круглого стола в Общественной палате РФ.
Он также отметил, что в последние дни голосования участились случаи психологического давления на сотрудников участковых комиссий из-за резонансных журналистских экспериментов с целью спровоцировать нарушения избирательного законодательства.
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ОП выявила более девяти тысяч фейков о голосовании в соцсетях
"В итоговый день голосования нами, общественным штабом, было зарегистрировано 32 на город попытки проголосовать повторно. Сначала они пытались сделать это методом электронного голосования, а потом прийти на участок и по надуманным причинам потребовать выдачи дополнительного бюллетеня или внесения в дополнительный список избирателей. На седьмой день, когда люди уже достаточно серьезно устали, 32 случая", - заключил официальный представитель.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%. -0-
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Голосование по поправкам в КонституциюАлександр АсафовМоскваПолитика
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