В московском штабе оценили практику многодневного голосования

Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов назвал "тяжелым испытанием" многодневное голосование, когда у членов комиссии и наблюдателей накапливалась усталость и этим пользовались недобросовестные избиратели.

Он выразил надежду, что практика многодневного голосования будет усовершенствована.

"Как вы знаете голосование шло семь дней, члены участковой комиссии работали по 12 часов, не меньше, поскольку с 8 до 20.00 шло голосование и еще необходимо время на подготовку. Конечно, накапливалась усталость, наблюдатели устали, вообще многодневный электоральный марафон - это тяжелое испытание. Мы очень надеемся, что практика многодневного голосования не будет применяться в дальнейшем, хотя бы в таком же виде. Стоит также напомнить, что сотрудники участковых комиссий - это простые люди", - сообщил Асафов в рамках круглого стола в Общественной палате РФ.

Он также отметил, что в последние дни голосования участились случаи психологического давления на сотрудников участковых комиссий из-за резонансных журналистских экспериментов с целью спровоцировать нарушения избирательного законодательства.

"В итоговый день голосования нами, общественным штабом, было зарегистрировано 32 на город попытки проголосовать повторно. Сначала они пытались сделать это методом электронного голосования, а потом прийти на участок и по надуманным причинам потребовать выдачи дополнительного бюллетеня или внесения в дополнительный список избирателей. На седьмой день, когда люди уже достаточно серьезно устали, 32 случая", - заключил официальный представитель.