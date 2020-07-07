В посольстве Китая в России оценили закон о нацбезопасности Гонконга

"Это необходимая мера для заполнения пробелов в законодательстве Сянгана в сфере национальной безопасности. Это шаг по защите суверенитета и безопасности Китая, по обеспечению устойчивой политики "одна страна - две системы", - сказал он в ходе онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".