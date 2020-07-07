В посольстве Китая в России оценили закон о нацбезопасности Гонконга

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Принятие закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге является необходимой мерой для заполнения пробелов в законодательстве этого специального административного района КНР и шагом по защите суверенитета Китая, сказал полномочный министр посольства КНР в РФ Су Фанцю.
"Это необходимая мера для заполнения пробелов в законодательстве Сянгана в сфере национальной безопасности. Это шаг по защите суверенитета и безопасности Китая, по обеспечению устойчивой политики "одна страна - две системы", - сказал он в ходе онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
Су Фанцю отметил, что некоторые страны Запада подвергли закон критике, но Россия решительно поддержала Китай по двусторонним и многосторонним каналам.
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Власти КНР заявляли, что вопрос Гонконга - это внутренне дело Китая.