Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1573997320.html
В посольстве Китая в России оценили закон о нацбезопасности Гонконга
Принятие закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге является необходимой мерой для заполнения пробелов в законодательстве этого специального... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:47
си цзиньпин
пекин
гонконг
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149457/16/1494571638_0:188:2975:1861_1400x0_80_0_0_2cdd4565a7d8c458b35612313d9a51f7.jpg
https://ria.ru/20200707/1573995445.html
пекин
гонконг
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/149457/16/1494571638_0:188:2975:1861_1400x0_80_0_0_2cdd4565a7d8c458b35612313d9a51f7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149457/16/1494571638_123:0:2854:2048_1400x0_80_0_0_a0aba3ebc048850988b2a6c5ed1bfc44.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149457/16/1494571638_464:0:2512:2048_1400x0_80_0_0_0ffd76aaabf0749d6ca6a48690768ec5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
си цзиньпин, пекин, гонконг, китай, в мире

В посольстве Китая в России оценили закон о нацбезопасности Гонконга

11:47 07.07.2020
264
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Китая в РФ
Посольство Китая в РФ
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Посольство Китая в РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Принятие закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге является необходимой мерой для заполнения пробелов в законодательстве этого специального административного района КНР и шагом по защите суверенитета Китая, сказал полномочный министр посольства КНР в РФ Су Фанцю.
"Это необходимая мера для заполнения пробелов в законодательстве Сянгана в сфере национальной безопасности. Это шаг по защите суверенитета и безопасности Китая, по обеспечению устойчивой политики "одна страна - две системы", - сказал он в ходе онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
Су Фанцю отметил, что некоторые страны Запада подвергли закон критике, но Россия решительно поддержала Китай по двусторонним и многосторонним каналам.
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Власти КНР заявляли, что вопрос Гонконга - это внутренне дело Китая.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Вчера, 11:26
В МИД Китая оценили решение TikTok прекратить работу в Гонконге
700000
Обсудить 0
Си ЦзиньпинПекинГонконгКитайВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В МИД Китая оценили решение TikTok прекратить работу в Гонконге
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили перспективы ужесточения наказания чиновников за хамство
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили сотрудничество с Китаем в фармацевтике и медицине
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Украинцы, застрявшие в Греции из-за COVID, вернутся на родину во вторник
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО
Вид на Хабаровск
Хабаровский край получит более 158 миллионов на выплаты
Председатель Российского союза налогоплательщиков, председатель коллегии адвокатов Кирьянов и партнеры, член Общественной Палаты Российской Федерации Артем Кирьянов
В ОП России заявили о необходимости создать министерство пропаганды
Машина скорой помощи
В Тульской области число жертв коронавируса превысило 130
Кадр видео задержания Ивана Сафронова
Юрист прокомментировал задержание советника Рогозина
Дети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере Бригантина в поселке Песчаное в Крыму
В Минпросвещения рассказали о количестве открытых детских лагерей
Девушка на пляже на острове Крит
Туристка, зараженная COVID-19, 72 часа путешествовала по Криту
Отельер из Екатеринбурга Сергей Дерендяев
Уральские пельмени спасли отель в Екатеринбурге от разорения в пандемию
Пассажирский самолет в небе
Посол ЕС оценил возможность открытия границ с Россией
Андрей Клишас
Совфед обсудит с ЦИК вопрос соблюдения "дня тишины" перед выборами
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
"Пятерка" СБ ООН начала прорабатывать практическое направление саммита
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции по Сирии
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния