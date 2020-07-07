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В Госдуме оценили перспективы ужесточения наказания чиновников за хамство
Ужесточение контроля и санкции за хамство чиновников будут серьёзным сдерживающим фактором для госслужащих, они должны везде следить за своим поведением,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:46
николай панков
госдума рф
александр хинштейн
андрей турчак
политика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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николай панков, госдума рф, александр хинштейн, андрей турчак, политика

В Госдуме оценили перспективы ужесточения наказания чиновников за хамство

11:46 07.07.2020
630
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ужесточение контроля и санкции за хамство чиновников будут серьёзным сдерживающим фактором для госслужащих, они должны везде следить за своим поведением, считает первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Николай Панков.
Во вторник Государственная дума обсудит в первом чтении законопроект о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников. Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
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По мнению парламентария, недавние скандальные случаи хамства чиновников подтверждают актуальность и необходимость принятия этого закона. Панков напомнил, что общие нормы были прописаны в федеральном законе "О государственной гражданской службе", но их нарушение штрафов не предполагало.
"Сегодня благодаря развитию информационных технологий и соцсетей, любой гражданин может сообщить о случаях ущемления их прав, проявления черствости и равнодушия со стороны чиновников. Людям не стоит молчать, такие случаи надо предавать огласке... Убеждён, что предлагаемые в законопроекте меры, будут серьёзным сдерживающим фактором для чиновников. Чиновник везде должен следить за своим поведением и своими высказываниями - и в жизни, и в сети интернет", - сказал Панков РИА Новости.
Парламентарий считает, что ужесточение контроля будет являться сдерживающим фактором.
"Особенно, если контроль будет осуществляться со стороны общественности, жителей. Локальные нормативно-правовые акты, думаю, также будут иметь положительное влияние на поведение чиновников", - сказал он.
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Николай ПанковГосдума РФАлександр ХинштейнАндрей ТурчакПолитика
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