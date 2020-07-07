В Госдуме оценили перспективы ужесточения наказания чиновников за хамство

"Сегодня благодаря развитию информационных технологий и соцсетей, любой гражданин может сообщить о случаях ущемления их прав, проявления черствости и равнодушия со стороны чиновников. Людям не стоит молчать, такие случаи надо предавать огласке... Убеждён, что предлагаемые в законопроекте меры, будут серьёзным сдерживающим фактором для чиновников. Чиновник везде должен следить за своим поведением и своими высказываниями - и в жизни, и в сети интернет", - сказал Панков РИА Новости.