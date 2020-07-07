https://ria.ru/20200707/1573997049.html
В Тульской области число жертв коронавируса превысило 130
Четыре пациента в возрасте от 54 до 89 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев достигло 133,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:44
2020-07-07T11:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
тульская область
киреевский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
московская область (подмосковье)
тульская область
киреевский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_480:421:2649:2048_1400x0_80_0_0_9e75d881cb0f5cc9f49b45bb26aa2eaf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_742:385:2405:2048_1400x0_80_0_0_79f407c35beae73a4f522ea55fe52d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, московская область (подмосковье), тульская область, киреевский район, общество
ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости.
Четыре пациента в возрасте от 54 до 89 лет с подтвержденным коронавирусом
скончались за сутки в Тульской области
, общее число летальных случаев достигло 133, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 36 человек.
"Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы
, Узловой, Киреевского района
и Московской области
в возрасте от 54 до 89 лет", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, один из умерших - 82-летний житель столичного региона. Находясь на территории Тульской области, он обратился за медицинской помощью.
"У мужчины был подтвержден диагноз COVID-19. После длительного лечения на фоне хронических заболеваний пациент скончался", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7182 человек, выздоровели 5958 пациентов. Всего в регионе скончались 133 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.