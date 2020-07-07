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Распространение нового коронавируса
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В Тульской области число жертв коронавируса превысило 130
Четыре пациента в возрасте от 54 до 89 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев достигло 133,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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тульская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Тульской области число жертв коронавируса превысило 130

11:44 07.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Четыре пациента в возрасте от 54 до 89 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев достигло 133, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 36 человек.
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"Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Узловой, Киреевского района и Московской области в возрасте от 54 до 89 лет", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, один из умерших - 82-летний житель столичного региона. Находясь на территории Тульской области, он обратился за медицинской помощью.
"У мужчины был подтвержден диагноз COVID-19. После длительного лечения на фоне хронических заболеваний пациент скончался", - говорится в сообщении.
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На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7182 человек, выздоровели 5958 пациентов. Всего в регионе скончались 133 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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