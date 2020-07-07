В Тульской области число жертв коронавируса превысило 130

По данным облправительства, один из умерших - 82-летний житель столичного региона. Находясь на территории Тульской области, он обратился за медицинской помощью.

На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7182 человек, выздоровели 5958 пациентов. Всего в регионе скончались 133 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.