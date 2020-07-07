В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 1264

ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 22, до 1264, сообщили во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1242 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в ДНР выявлены 22 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 7 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики - 1264, на лечении 629 пациентов, выписаны 558 человек, летальных случаев 77", - говорится в сообщении ведомства.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
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