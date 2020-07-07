В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 1264

"За последние сутки в ДНР выявлены 22 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 7 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики - 1264, на лечении 629 пациентов, выписаны 558 человек, летальных случаев 77", - говорится в сообщении ведомства.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.