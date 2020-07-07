Матвиенко выразила соболезнования из-за последствий наводнений в Китае

"В этот тяжелый час прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграммах.

Ливни, обрушившиеся на юго-запад Японии с субботы, и вызванные ими паводки, наводнения, оползни уже унесли жизни 52 человек, два человека находятся в критическом состоянии, 12 числятся пропавшими без вести. На Кюсю по-прежнему без света остаются около 7 тысяч человек.