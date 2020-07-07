Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1573995746.html
Матвиенко выразила соболезнования из-за последствий наводнений в Китае
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с масштабными наводнениями на юге Китая и в Японии, сообщила пресс-служба Совфеда. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:30
ли чжаньшу
хубэй
валентина матвиенко
совет федерации рф
парламент японии
япония
ухань
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573064883_0:0:3146:1770_1400x0_80_0_0_2b3e43a4a4faa4b5a95a92b6bdd1d7da.jpg
https://ria.ru/20200706/1573964271.html
хубэй
япония
ухань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573064883_0:0:3146:1770_1400x0_80_0_0_2b3e43a4a4faa4b5a95a92b6bdd1d7da.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573064883_117:0:2848:2048_1400x0_80_0_0_2fd6366657d9da4fa7c02f19975c5711.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573064883_458:0:2506:2048_1400x0_80_0_0_a137c8c0c9319f82b8a0be6384f82361.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ли чжаньшу, хубэй, валентина матвиенко, совет федерации рф, парламент японии, япония, ухань, в мире

Матвиенко выразила соболезнования из-за последствий наводнений в Китае

11:30 07.07.2020
257
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с масштабными наводнениями на юге Китая и в Японии, сообщила пресс-служба Совфеда.
"От имени Совета Федерации и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями масштабных наводнений в южных провинциях Китая. В России разделают скорбь дружественного китайского народа", - говорится в телеграмме Матвиенко, направленной на имя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
В телеграмме на имя председателя палаты советников парламента Японии Акико Санто Матвиенко выразила соболезнования в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями на юге Японии.
"В этот тяжелый час прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграммах.
Агентство Синьхуа сообщает, что проливные дожди не прекращаются на юге Китая уже несколько дней. В Ухане выпало более 250 миллиметров осадков, многие дороги затопило. Власти города Цяньцзян в китайской провинции Хубэй в понедельник повысили уровень реагирования на ЧС в связи с ливнями с третьего до самого высокого первого уровня.
Ливни, обрушившиеся на юго-запад Японии с субботы, и вызванные ими паводки, наводнения, оползни уже унесли жизни 52 человек, два человека находятся в критическом состоянии, 12 числятся пропавшими без вести. На Кюсю по-прежнему без света остаются около 7 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу генеральным директором Аэрофлота Виталием Савельевым
6 июля, 16:32
Путин выразил соболезнования из-за последствий наводнений в Китае
200101
Обсудить 0
Ли ЧжаньшуХубэйВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФПарламент ЯпонииЯпонияУханьВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 1264
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В МИД Китая оценили решение TikTok прекратить работу в Гонконге
Вид на Хабаровск
Хабаровский край получит более 158 миллионов на выплаты
Машина скорой помощи
В Тульской области число жертв коронавируса превысило 130
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
"Пятерка" СБ ООН начала прорабатывать практическое направление саммита
Отработка действий по поиску и эвакуации пострадавшего туриста из горно-скалистой местности Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом МЧС РФ
В горах Северной Осетии спасатели ищут пропавшего туриста
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили перспективы ужесточения наказания чиновников за хамство
Депутат на заседании Верховной рады Украины
На Украине требуют прекратить языковую дискриминацию
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число излечившихся от коронавируса превысило 24 тысячи
Врач
В ООН назвали два сценария для мира после пандемии коронавируса
Города мира. Барселона
Москва и Барселона договорились о взаимной поддержке в туризме
Посольство Китая в РФ
В посольстве Китая в России оценили закон о нацбезопасности Гонконга
Иван Сафронов
Главред "Коммерсанта" прокомментировал задержание Сафронова
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили сотрудничество с Китаем в фармацевтике и медицине
Самолет в небе
Рейс из Екатеринбурга приземлился в Симферополе в штатном режиме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции по Сирии
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния