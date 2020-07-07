Матвиенко выразила соболезнования из-за последствий наводнений в Китае

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с масштабными наводнениями на юге Китая и в Японии, сообщила пресс-служба Совфеда.
"От имени Совета Федерации и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями масштабных наводнений в южных провинциях Китая. В России разделают скорбь дружественного китайского народа", - говорится в телеграмме Матвиенко, направленной на имя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
В телеграмме на имя председателя палаты советников парламента Японии Акико Санто Матвиенко выразила соболезнования в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями на юге Японии.
"В этот тяжелый час прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграммах.
Агентство Синьхуа сообщает, что проливные дожди не прекращаются на юге Китая уже несколько дней. В Ухане выпало более 250 миллиметров осадков, многие дороги затопило. Власти города Цяньцзян в китайской провинции Хубэй в понедельник повысили уровень реагирования на ЧС в связи с ливнями с третьего до самого высокого первого уровня.
Ливни, обрушившиеся на юго-запад Японии с субботы, и вызванные ими паводки, наводнения, оползни уже унесли жизни 52 человек, два человека находятся в критическом состоянии, 12 числятся пропавшими без вести. На Кюсю по-прежнему без света остаются около 7 тысяч человек.