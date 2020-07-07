В ВСУ выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки зарегистрированы шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащие находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВСУ болеют 168 человек, всего за время пандемии выздоровели 383 человека, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 611 человек.