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Распространение нового коронавируса
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В ВСУ выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 168 человек, выздоровели 383, сообщил во... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
вооруженные силы украины
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украина
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В ВСУ выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

11:27 07.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 168 человек, выздоровели 383, сообщил во вторник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрированы шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащие находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
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По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВСУ болеют 168 человек, всего за время пандемии выздоровели 383 человека, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 611 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 49 607 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1283 человека, выздоровели 22 193 пациента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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