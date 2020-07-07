В ВСУ выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 168 человек, выздоровели 383, сообщил во вторник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрированы шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащие находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВСУ болеют 168 человек, всего за время пандемии выздоровели 383 человека, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 611 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 49 607 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1283 человека, выздоровели 22 193 пациента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.