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В МИД Китая оценили решение TikTok прекратить работу в Гонконге
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя решение TikTok прекратить работу в Гонконге из-за нового закона о защите национальной безопасности... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:26
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РИА Новости
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353
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чжао лицзянь, майк помпео, telegram (приложение), google, мид кнр, пекин, гонконг, китай, twitter, в мире

В МИД Китая оценили решение TikTok прекратить работу в Гонконге

11:26 07.07.2020
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© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя решение TikTok прекратить работу в Гонконге из-за нового закона о защите национальной безопасности Гонконга , а также заявление США о возможной блокировке приложения, призвал объективно и справедливо смотреть на законное право Китая защищать свои интересы безопасности и не политизировать этот вопрос.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что социальная сеть TikTok на фоне принятия в Китае закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге решила в ближайшие дни прекратить работу в этом специальном административном районе. Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность запретить работу на территории страны китайского приложения TikTok. Отвечая на вопрос о том, порекомендовал ли бы он устанавливать на телефонах TikTok, Помпео заявил, что посоветовал бы использовать это приложение только в случае, если люди хотят, чтобы их личные данные оказались "в руках Коммунистической партии Китая”.
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"Мы надеемся на то, что соответствующие стороны будет объективно и справедливо относиться к законным правам Китая по защите суверенитета и интересам безопасности, не нужно создавать избирательных препятствий, а тем более политизировать этот вопрос", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
Он подчеркнул, что закон о защите национальной безопасности Гонконга направлен исключительно на небольшую группу элементов, которые подрывают безопасность Гонконга, и защищает законные права абсолютного большинства жителей Гонконга и иностранных компаний.
"Законодательная система Гонконга станет еще более совершенной и стабильной, а бизнес-среда более благоприятной, что будет способствовать процветанию и стабильности Гонконга", - добавил Чжао Лицзянь.
TiKTok – приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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Ранее американские компании Google, Twitter и Facebook приостановили выдачу данных властям Гонконга в связи со вступлением в силу нового закона КНР в отношении этой автономной территории. Новостной портал Hong Kong Free Press ранее сообщил, что Telegram будет отклонять запросы судов специального административного района Китая Гонконг о предоставлении данных пользователей из-за действия закона о национальной безопасности.
Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
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