Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1573995292.html
Онлайн-конференция о фестивале "Сказка приходит в твой дом"
13 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную VI Всероссийскому фестивалю семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом".
2020-07-07T11:23
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1573995292.jpg?1594110215
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1573995292.jpg?1594110215
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о фестивале "Сказка приходит в твой дом"

11:23 07.07.2020
9
13 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную VI Всероссийскому фестивалю семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом".
Задать вопрос

Участники:
- председатель жюри VI Всероссийского фестиваля семейных любительских театров, народный артист России Иван АГАПОВ;
- ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист России Евгений КНЯЗЕВ;
- исполнительный директор Общероссийской общественной организации "Национальная родительская организация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей", соучредитель фестиваля Лариса САНАТОВСКАЯ;
- художественный руководитель Театра доброй сказки, соучредитель и генеральный директор фестиваля Вячеслав НАУМЕНКО.

Фестиваль пройдет 10–12 октября в Москве. В нем примут участие коллективы из 15-ти регионов Российской Федерации. Тема года: "Семья как источник вдохновения". 2020 год – период активного поиска новых форм самовыражения, как в искусстве, так и во всей нашей повседневной жизни. Движение семейных любительских театров – уникальное явление отечественной культуры, показывающее географическое и национальное многообразие нашей страны, раскрывающее глубокий творческий потенциал.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин продлил финансирование фонда "Русский мир" до 2025 года
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили, что сбили БПЛА украинских силовиков в Донбассе
Вечная мерзлота
Ученый оценил риски для инфраструктуры Севера от таяния вечной мерзлоты
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф в Крыму
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Выдача водительского удостоверения
В России предложили изменить водительские права и ПТС
Скорая помощь в Пекине, КНР
На севере Китая выявили случай бубонной чумы у человека
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Военные корабли НАТО в Эгейском море
Три корабля НАТО зашли в Черное море
Ирина Пекарская до пожара
Пострадавшая в "Хромой лошади" умерла после 11 лет в больнице
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Кабмин разрешил вместо денег за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры
Девушки возле окна выдачи водительских удостоверений в МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области
В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Адвокат раскрыл подробности обвинений против советника главы "Роскосмоса"
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Российские рубли
Названы российские регионы с самым высоким уровнем бедности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции по Сирии
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния