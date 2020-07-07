Онлайн-конференция о фестивале "Сказка приходит в твой дом"

- председатель жюри VI Всероссийского фестиваля семейных любительских театров, народный артист России Иван АГАПОВ;- ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист России Евгений КНЯЗЕВ;- исполнительный директор Общероссийской общественной организации "Национальная родительская организация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей", соучредитель фестиваля Лариса САНАТОВСКАЯ;- художественный руководитель Театра доброй сказки, соучредитель и генеральный директор фестиваля Вячеслав НАУМЕНКО.Фестиваль пройдет 10–12 октября в Москве. В нем примут участие коллективы из 15-ти регионов Российской Федерации. Тема года: "Семья как источник вдохновения". 2020 год – период активного поиска новых форм самовыражения, как в искусстве, так и во всей нашей повседневной жизни. Движение семейных любительских театров – уникальное явление отечественной культуры, показывающее географическое и национальное многообразие нашей страны, раскрывающее глубокий творческий потенциал.