Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573995067.html
В КЧР начали второй этап снятия ограничений
Карачаево-Черкесия переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
карачаево-черкесская республика (кчр)
здоровье - общество
рашид темрезов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_3fb91490d68e0938afda16785dd5fb54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, карачаево-черкесская республика (кчр), здоровье - общество, рашид темрезов, общество

В КЧР начали второй этап снятия ограничений

11:19 07.07.2020
437
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 7 июл - РИА Новости. Карачаево-Черкесия переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Уровень заболеваемости коронавирусом в Карачаево-Черкесии плавно снижается. Вторую неделю наблюдается уменьшение числа новых выявленных больных, все меньше человек нуждаются в госпитализации, сокращается число вызовов скорой помощи и врачей на дом. На сегодняшний день регион достиг трех показателей, которые позволили Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека согласовать нам переход на второй этап снятия ограничений", - говорится в сообщении.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Отмечается, что никакие действующие ограничительные меры для граждан не снимаются, по-прежнему запрещены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, сохраняется режим самоизоляции для старшего поколения.
"Второй этап преимущественно касается экономики республики. С сегодняшнего дня возможна работа предприятий торговли непродовольственными товарами на площади до 800 квадратных метров и уличная торговля. Как и ранее, эти категории объектов могут открыться только при строгим соблюдении правил санитарно-эпидемиологического режима", - сказал глава региона Рашид Темрезов, слова которого приводятся в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Здоровье - ОбществоРашид ТемрезовОбщество
Рекомендуем
Жители Москвы отдыхают в Народном парке на Ленинском проспекте
В Хабаровске открылись частные дежурные группы по присмотру за детьми
Автомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву
Россияне с послаблением карантина стали чаще покупать машины
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова оценила ситуацию с фейками о голосовании по поправкам
Следственная группа работает на месте убийства пяти человек в поселке Елатьма Рязанской области
Убийца из Кировской области получил 18 лет колонии особого режима
Врач скорой помощи
В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 4240
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В МИД Китая оценили решение TikTok прекратить работу в Гонконге
Машина скорой помощи
В Тверской области число жертв коронавируса достигло 86
Медицинская сестра в больничной палате
В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение
Ореховский водопад на реке Безуменка в Хостинском районе города Сочи
В Сочи в пещере обнаружен редчайший моллюск
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В московском метро запустят поезд, посвященный работе врачей
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Глава ЦИК объяснила решение публиковать данные с уже закрытых участков
Иван Сафронов
Главред "Коммерсанта" прокомментировал задержание Сафронова
Отработка действий по поиску и эвакуации пострадавшего туриста из горно-скалистой местности Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом МЧС РФ
В горах Северной Осетии спасатели ищут пропавшего туриста
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко выразила соболезнования из-за последствий наводнений в Китае
Москва
В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции по Сирии
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния