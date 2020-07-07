В КЧР начали второй этап снятия ограничений

"Уровень заболеваемости коронавирусом в Карачаево-Черкесии плавно снижается. Вторую неделю наблюдается уменьшение числа новых выявленных больных, все меньше человек нуждаются в госпитализации, сокращается число вызовов скорой помощи и врачей на дом. На сегодняшний день регион достиг трех показателей, которые позволили Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека согласовать нам переход на второй этап снятия ограничений", - говорится в сообщении.