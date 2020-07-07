В КЧР начали второй этап снятия ограничений

ПЯТИГОРСК, 7 июл - РИА Новости. Карачаево-Черкесия переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Уровень заболеваемости коронавирусом в Карачаево-Черкесии плавно снижается. Вторую неделю наблюдается уменьшение числа новых выявленных больных, все меньше человек нуждаются в госпитализации, сокращается число вызовов скорой помощи и врачей на дом. На сегодняшний день регион достиг трех показателей, которые позволили Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека согласовать нам переход на второй этап снятия ограничений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никакие действующие ограничительные меры для граждан не снимаются, по-прежнему запрещены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, сохраняется режим самоизоляции для старшего поколения.
"Второй этап преимущественно касается экономики республики. С сегодняшнего дня возможна работа предприятий торговли непродовольственными товарами на площади до 800 квадратных метров и уличная торговля. Как и ранее, эти категории объектов могут открыться только при строгим соблюдении правил санитарно-эпидемиологического режима", - сказал глава региона Рашид Темрезов, слова которого приводятся в сообщении.
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