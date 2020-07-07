https://ria.ru/20200707/1573993954.html
ОП выявила более девяти тысяч фейков о голосовании в соцсетях
Общественная палата РФ выявила в социальных сетях свыше девяти тысяч фейков о голосовании по поправкам в конституцию, информация передана в правоохранительные... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:04
2020-07-07T11:04
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
александр малькевич
сша
общество
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1
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155625/78/1556257875_0:133:3024:1834_1400x0_80_0_0_2c617904c9aa19dfb8af84d4488b8b90.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, александр малькевич, сша, общество
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Общественная палата РФ выявила в социальных сетях свыше девяти тысяч фейков о голосовании по поправкам в конституцию, информация передана в правоохранительные органы, сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
.
"Мы за фактически три недели июня выявили свыше девяти тысяч фейковых сообщений в социальных сетях, и это не считая фейковых сообщений, публикаций на ресурсах так называемых СМИ-иностранных агентов, это еще отдельное направление", - рассказал Малькевич на круглом столе "Общероссийское голосование: фейки как инструмент манипулирования общественным мнением".
По словам члена ОП РФ, волной фейковых новостей в период подготовки и проведения голосования были охвачены все регионы, а работа велась системно и организованно.
"Было не менее 50 общефедеральных фейков, которые были рассчитаны на граждан всей страны вне зависимости от регионов. Задействовались новые каналы распространения информации… Мы должны признать, что в этом году, в этой кампании, в этих выборах Tik-Tok проявил себя как средство политической борьбы", - отметил Малькевич.
Среди наиболее популярных фейковых сообщений о голосовании Малькевич выделил предложение получения вида на жительство в США
тем, кто проголосует против поправок, необходимость наличия справки об отсутствии коронавируса для входа на участок.
"Мы передали материалы в правоохранительные органы, пусть разбираются. Мы считаем, что это мошенники", - добавил Малькевич.