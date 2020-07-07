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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200707/1573993954.html
ОП выявила более девяти тысяч фейков о голосовании в соцсетях
Общественная палата РФ выявила в социальных сетях свыше девяти тысяч фейков о голосовании по поправкам в конституцию, информация передана в правоохранительные... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:04
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
александр малькевич
сша
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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конституция рф, александр малькевич, сша, общество

ОП выявила более девяти тысяч фейков о голосовании в соцсетях

11:04 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлександр Малькевич
Александр Малькевич
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Александр Малькевич. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ выявила в социальных сетях свыше девяти тысяч фейков о голосовании по поправкам в конституцию, информация передана в правоохранительные органы, сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"Мы за фактически три недели июня выявили свыше девяти тысяч фейковых сообщений в социальных сетях, и это не считая фейковых сообщений, публикаций на ресурсах так называемых СМИ-иностранных агентов, это еще отдельное направление", - рассказал Малькевич на круглом столе "Общероссийское голосование: фейки как инструмент манипулирования общественным мнением".
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По словам члена ОП РФ, волной фейковых новостей в период подготовки и проведения голосования были охвачены все регионы, а работа велась системно и организованно.
"Было не менее 50 общефедеральных фейков, которые были рассчитаны на граждан всей страны вне зависимости от регионов. Задействовались новые каналы распространения информации… Мы должны признать, что в этом году, в этой кампании, в этих выборах Tik-Tok проявил себя как средство политической борьбы", - отметил Малькевич.
Среди наиболее популярных фейковых сообщений о голосовании Малькевич выделил предложение получения вида на жительство в США тем, кто проголосует против поправок, необходимость наличия справки об отсутствии коронавируса для входа на участок.
"Мы передали материалы в правоохранительные органы, пусть разбираются. Мы считаем, что это мошенники", - добавил Малькевич.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФАлександр МалькевичСШАОбщество
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