ОП выявила более девяти тысяч фейков о голосовании в соцсетях

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Общественная палата РФ выявила в социальных сетях свыше девяти тысяч фейков о голосовании по поправкам в конституцию, информация передана в правоохранительные органы, сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественная палата РФ выявила в социальных сетях свыше девяти тысяч фейков о голосовании по поправкам в конституцию, информация передана в правоохранительные органы, сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич

"Мы за фактически три недели июня выявили свыше девяти тысяч фейковых сообщений в социальных сетях, и это не считая фейковых сообщений, публикаций на ресурсах так называемых СМИ-иностранных агентов, это еще отдельное направление", - рассказал Малькевич на круглом столе "Общероссийское голосование: фейки как инструмент манипулирования общественным мнением".

По словам члена ОП РФ, волной фейковых новостей в период подготовки и проведения голосования были охвачены все регионы, а работа велась системно и организованно.

"Было не менее 50 общефедеральных фейков, которые были рассчитаны на граждан всей страны вне зависимости от регионов. Задействовались новые каналы распространения информации… Мы должны признать, что в этом году, в этой кампании, в этих выборах Tik-Tok проявил себя как средство политической борьбы", - отметил Малькевич.

Среди наиболее популярных фейковых сообщений о голосовании Малькевич выделил предложение получения вида на жительство в США тем, кто проголосует против поправок, необходимость наличия справки об отсутствии коронавируса для входа на участок.