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Глава ЦИК объяснила решение публиковать данные с уже закрытых участков
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в интервью РИА Новости объяснила решение ЦИК публиковать данные о голосовании по поправкам к конституции с уже закрытых... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:04
элла памфилова
вциом
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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элла памфилова, вциом, политика

Глава ЦИК объяснила решение публиковать данные с уже закрытых участков

10:56 07.07.2020 (обновлено: 11:04 07.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в интервью РИА Новости объяснила решение ЦИК публиковать данные о голосовании по поправкам к конституции с уже закрытых участков "вольницей" социологов и секретом Полишинеля.
Россияне могли голосовать по поправкам с 25 июня по 1 июля. 29 июня ВЦИОМ опубликовал исследование, согласно которому 76% граждан сообщили, что проголосовали за поправки в основной закон, 23,6% - что против, 0,4% заявили, что испортили бюллетень. Опрос проводился на 800 избирательных участков в 25 регионах. Впоследствии Памфилова сообщала, что это стало причиной, почему ЦИК принял решение выдавать в онлайн-режиме данные о голосовании с закрывшихся в регионах участках.
"Во-первых, эта "вольница" для социологов была только на общероссийском голосовании, поскольку в соответствии со специально принятым для его проведения законом это не было запрещено. Поэтому все наши увещевания и не могли предотвратить их публикацию до закрытия участков для голосования. В ситуации, когда в стране одиннадцать часовых поясов, результаты подсчета голосов в восточных регионах через преждевременное обнародование данных экзитполов, становились просто секретом Полишинеля. Поэтому нами и было принято такое решение", - сказала Памфилова.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 10:48
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Она также отметила, что необходимости встреч с социологами по этому вопросу нет. Так, глава ЦИК напомнила, что законодательством о выборах при проведении общефедеральных кампаний установлен запрет на их публикацию до того момента, пока не закончится голосование на всей территории России.
Читайте полный текст интервью Эллы Памфиловой>>
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