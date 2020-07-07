Глава ЦИК объяснила решение публиковать данные с уже закрытых участков

"Во-первых, эта "вольница" для социологов была только на общероссийском голосовании, поскольку в соответствии со специально принятым для его проведения законом это не было запрещено. Поэтому все наши увещевания и не могли предотвратить их публикацию до закрытия участков для голосования. В ситуации, когда в стране одиннадцать часовых поясов, результаты подсчета голосов в восточных регионах через преждевременное обнародование данных экзитполов, становились просто секретом Полишинеля. Поэтому нами и было принято такое решение", - сказала Памфилова.