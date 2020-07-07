Элла Памфилова: ЦИК обсудит голосование в два-три дня на выборах осенью

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала в интервью РИА Новости, какие новации, примененные на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, могут быть использованы на осенних региональных выборах, где впервые планируется использовать технологию сбора подписей кандидатами в свою поддержку через портал "Госуслуги", нужно ли сохранять "день тишины" и ожидается ли в России сокращение количества политических партий. Беседовала Елена Коробейникова.

Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов, итоговая явка участников голосования составила 67,97% — более 109 миллионов человек. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).

— На прошедшем общероссийском голосовании по поправкам в конституцию впервые применялась процедура многодневного голосования. Как вы думаете, возможно ли это применить во время предстоящих выборов?

— Согласно проведенным после голосования социологическим исследованиям, подавляющему большинству тех, кто принял участие в голосовании, понравилось то, что у них как никогда был широкий выбор: когда, где и каким образом можно было проголосовать. Но это потребовало величайшего напряжения сил со стороны моих коллег из нижестоящих избирательных комиссий, особенно участковых, поскольку им пришлось на протяжении семи дней проводить голосование в разных его формах, обеспечивая при этом все необходимые требования по санитарно-эпидемиологической безопасности.

Пользуясь случаем, хочу еще раз сердечно поблагодарить всех моих коллег-членов избирательных комиссий, которые добросовестно вынесли на своих плечах этот груз ответственности и с честью выполнили свою важнейшую общественно-политическую да и просто человеческую миссию, обеспечив нашим гражданам возможность свободно, доступно и безопасно сделать свой выбор, участвуя в голосовании.

Что касается предстоящего в сентябре единого дня голосования (ЕДГ), то принятыми изменениями в закон о выборах предусмотрена обязанность ЦИК определить условия и порядок применения голосования до дня голосования, вне помещения и другое, в зависимости от складывающейся, в том числе и эпидемиологической, ситуации.

Мы сейчас анализируем полученный во время общероссийского голосования опыт и готовим свои предложения. Но могу точно сказать, что семидневного марафона не предполагается – для этого потребовались бы серьезные изменения правового, финансового и организационно-кадрового порядка.

При этом возможность голосования, например, в течение двух или трех, но не более дней в самое ближайшее время обсудим с членами Центральной избирательной комиссии и нашими коллегами из регионов. Это возможно при условии, что повсеместно будут наблюдатели, а также видеонаблюдение и другие элементы контроля за ходом голосования.

Сейчас наши постоянные критики сокрушаются: как же так, раньше Памфилова и ЦИК в целом были против досрочного голосования, а теперь…

Во-первых, раньше, еще несколько лет назад, избирательная система была уязвима для разного рода злоупотреблений во время досрочного голосования, поэтому мы, очищая систему от вбросов и каруселей, стали применять досрочное голосование только в случаях крайней необходимости.

Но за это время нашими усилиями избирательная система России вышла на такой новый качественный уровень, обеспечивая с помощью современных технологий максимальную прозрачность, доступность, оперативность, что сейчас мы уже можем себе это позволить, как и многие другие страны, где досрочное голосование применяется очень широко.

А во-вторых, случившаяся в мире пандемия заставляет, думая о безопасности людей в первую очередь, искать адекватные ситуации решения. Что мы и сделали.

— В ходе подсчета голосов на общероссийском голосовании председатель одного из избирательных участков в московских Раменках осуществила вброс и результаты голосования на нем были отменены. Возбуждено ли уголовное дело по данному инциденту? Какая ответственность грозит председателю участка?

— В связи с этим 2 июля ТИКом района Раменки принято решение о признании недействительными итогов голосования на участке для голосования №2783, а 6 июля эта же территориальная избирательная комиссия своим решением освободила председателя участковой избирательной комиссии № 2783 от занимаемой должности. Более того, принято решение совместно с правоохранительными органами провести надлежащую проверку факта нарушения голосования и подсчета голосов, на основании которой Мосгоризбиркомом будут предложены соответствующие меры ответственности. В Уголовном кодексе за подобные правонарушения предусмотрена вполне серьезная статья вплоть до лишения свободы на несколько лет.

— Социологи стали обнародовать данные экзитполов еще до 1 июля, вы позже сообщили, что это стало причиной, почему ЦИК принял решение выдавать в онлайн-режиме данные о голосовании с закрывшихся в регионах участках. Не планируете какую-то встречу с руководителями социологических служб, чтобы в будущем данные экзитполов все-таки появлялись после завершения голосования?

— Во-первых, эта "вольница" для социологов была только на общероссийском голосовании, поскольку в соответствии со специально принятым для его проведения законом это не было запрещено. Поэтому все наши увещевания и не могли предотвратить их публикацию до закрытия участков для голосования. В ситуации, когда в стране одиннадцать часовых поясов, результаты подсчета голосов в восточных регионах через преждевременное обнародование данных экзитполов становились просто секретом Полишинеля, поэтому нами и было принято такое решение.

Что касается выборов, то необходимости встреч с социологами именно по данному вопросу просто нет, так как законодательством о выборах при проведении общефедеральных кампаний установлен запрет на их публикацию до того момента, пока не закончится голосование на всей территории России.

— Перед общероссийским голосованием не было традиционного для российской избирательной системы "дня тишины". Как вы считаете, нужен ли он перед выборами? Или с учетом развития интернета, соцсетей, когда фактически далеко не все соблюдают "день тишины", от него можно отказаться?

— В ряде стран от него отказались, поскольку обеспечить в полной мере его соблюдение весьма непросто. Нам тоже во время выборов приходится рассматривать большое количество жалоб кандидатов друг на друга о его несоблюдении. Вопрос вполне актуален для обсуждения законодателями и экспертами наряду с другими назревшими проблемами законодательства о выборах.

— Только завершилось одно масштабное голосование, но при этом уже стартовали региональные кампании. Как идет подготовка к единому дню голосования в сентябре? Есть ли какие-то обращения в ЦИК по кампании? Какие-то сложности в связи с карантинными мерами возникают?

— Региональные кампании пока только набирают силу. Выдвижение кандидатов проводится, но пока без особой активности — есть регионы, где пока не выдвинуто ни одного кандидата, в других выдвинулись по одной-две партии. Полагаю, что активное выдвижение и кандидатов, и партийных списков начнется уже на этой неделе, так как окончание этапа выдвижения и регистрации кандидатов и списков приходится в основном на третью декаду июля. Ситуаций, требующих вмешательства или помощи ЦИК, пока не было.

При этом мы начали отрабатывать технологию сбора подписей через ЕПГУ в трех субъектах: Чувашской республике, Пермском крае и Челябинской области.

Что касается мер санитарно-эпидемиологической безопасности, то, скорее всего, это по-прежнему будет актуальным. И те средства индивидуальной защиты, которые остаются в регионе после общероссийского голосования и ЕГЭ, в любом случае не пропадут. Исходя из конкретной эпидемиологической ситуации в каждом регионе на момент выборов, они смогут применяться в той мере, которая позволит обеспечить полную защиту для всех участников выборов.

— Насколько конкурентными, по вашим предварительным оценкам, могут быть эти губернаторские выборы и выборы в Заксобрания?

— Наиболее конкурентными могут быть избирательные кампании там, где не будет злоупотребления административным ресурсом, где самый низкий муниципальный фильтр на выборах высших должностных лиц и где будут активно выдвигаться достойные кандидаты как от партий, так и самовыдвиженцы с интересными, содержательными программами, вызывающими интерес у избирателей.

Что касается муниципального фильтра, то минимальный – пятипроцентный – установлен в Республике Татарстан, Иркутской, Калужской и Ростовской областях; шестипроцентный – в Пермском крае. Но это не исключает реальной конкуренции и в других регионах, посмотрим.

— В этом году участвовать в выборах в единый день голосования имеют право 44 политические партии, тогда как в 2019 году такая возможность была у 51 партии. К думским выборам количество партий может сократиться еще? Как вы считаете, 44 партии – это не много? Может, нужно ввести дополнительные требования к деятельности партий, чтобы остались только те, которые действительно занимаются политической деятельностью, участвуют в выборах, работают с избирателями? Есть ли какое-то оптимальное количество партий для нормальной работы избирательной системы, отражения конкурентности и взглядов избирателей?

— Уверена, что их число и дальше будет сокращаться в результате естественного политического отбора. Главное, чтобы это действительно был естественный, а не искусственный отбор. Сейчас мы наблюдаем, как отмирают многие партии-однодневки, созданные впопыхах, или партии-торговки своим юрлицом.

Много или мало – вопрос для дискуссий политологов. На мой взгляд, главное, чтобы каждый потенциальный избиратель мог найти среди партийного разнообразия ту, которая в наибольшей степени выражает его интересы.

— Вы говорили, что для внедрения электронного голосования в регионах необходимо разработать российскую платформу по сохранению данных, на какой стадии сейчас эта работа? Можно ли ожидать, что этот технологический вопрос будет решен к думским и президентским выборам и электронное голосование покроет всю страну? Есть ли уже заявки от регионов на проведение электронного голосования этой осенью? Сколько их? Как вы оцениваете, сколько регионов готовы к дистанционному голосованию?

— Мы интенсивно будем развивать наряду с традиционными видами голосования направление, связанное с электронным дистанционным голосованием, поскольку оказалось, что запрос на него, особенно в ситуации с пандемией, оказался у определенных групп наших граждан весьма значительным. Да и для нас очень важно, чтобы у людей не пропадал, а, наоборот, повышался интерес к избирательным процедурам, к выборам в целом.

К осени, к сентябрю мы намерены запустить первые пилотные проекты на основе научно-исследовательских работ, которые были выполнены по заказу ЦИК. Опыт Москвы никуда не денется, лучшее из него возьмем. Посмотрим, кто из регионов, где будут выборы, проявит к этому интерес и насколько это совпадет с нашими встречными предложениями.

А дальше будем их увеличивать и расширять географию в зависимости от того, как у нас будет нарабатываться практика. В недалеком будущем будем пытаться его применить в рамках всей России. Но поработать придется очень серьезно, потому что самый больной вопрос — это вопрос безопасности системы.

Возможно ли расширение использования электронного голосования на думские выборы? Сложно сказать. Посмотрим, как пойдут пилотные проекты. И только на основе рекомендаций специалистов высочайшего уровня, по мере готовности. Сейчас мы можем желать, мы можем к этому стремиться, но будем ли мы готовы в масштабах страны, рано об этом говорить.

— Вы уже говорили о большом количестве фейков, которыми изобилует кампания по проведению общероссийского голосования. Как вы считаете, будут ли такие нечистоплотные технологии использоваться в дальнейшем на других выборах? Как с ними бороться?

— Для нас достойное проведение этого голосования было стратегически важным. Ведь это не просто легитимность голосования, это признание определенной системы ценностей, жизнеспособности и развития государства и общества. Мы не просто так принимали какие-то поправки, по сути, это был залог усиления страны или ее ослабления, и люди это прекрасно понимали. Но и наши оппоненты, мягко говоря, это тоже понимали. Особенно те, кому сильная Россия поперек горла, и они уже давно работают на ее ослабление.