https://ria.ru/20200707/1573993126.html
Памфилова оценила актуальность вопроса "дня тишины" перед выборами
Вопрос соблюдения "дня тишины" перед выборами актуален для обсуждения законодателями и экспертами, в ряде стран мира от него отказались, заявила глава ЦИК РФ... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:48
2020-07-07T11:15
элла памфилова
цик рф
политика
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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элла памфилова, цик рф, политика
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Вопрос соблюдения "дня тишины" перед выборами актуален для обсуждения законодателями и экспертами, в ряде стран мира от него отказались, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова
.
"Вопрос (соблюдения "дня тишины") вполне актуален для обсуждения законодателями и экспертами, наряду с другими назревшими проблемами законодательства о выборах", - сказала Памфилова в интервью РИА Новости.
По её словам, в ряде стран отказались от "дня тишины", поскольку "обеспечить в полной мере его соблюдение весьма непросто".
"Нам тоже во время выборов приходится рассматривать большое количество жалоб кандидатов друг на друга о его несоблюдении", - добавила глава ЦИК.
Согласно российскому законодательству о выборах, агитация на каналах организаций телерадиовещания и в печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до выборов и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до голосования. За сутки до начала голосования наступает так называемый "день тишины", когда запрещена любая агитация. Исключение составляют только ранее размещенные агитационные плакаты, которые должны быть не ближе, чем в 50 метрах от избирательных участков.