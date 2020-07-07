Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1573993126.html
Памфилова оценила актуальность вопроса "дня тишины" перед выборами
Вопрос соблюдения "дня тишины" перед выборами актуален для обсуждения законодателями и экспертами, в ряде стран мира от него отказались, заявила глава ЦИК РФ... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:15
элла памфилова
цик рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990334_0:37:1972:1146_1400x0_80_0_0_cc52fea1924129b7ab62f08245f22e45.jpg
https://ria.ru/20200707/1573992776.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990334_0:37:1972:1146_1400x0_80_0_0_cc52fea1924129b7ab62f08245f22e45.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990334_103:0:1856:1315_1400x0_80_0_0_3af5e415d5fa7c362653f6ad325df5f1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990334_322:0:1637:1315_1400x0_80_0_0_f160ce41a35da128de88b7f94294d390.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
элла памфилова, цик рф, политика

Памфилова оценила актуальность вопроса "дня тишины" перед выборами

10:48 07.07.2020 (обновлено: 11:15 07.07.2020)
176
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вопрос соблюдения "дня тишины" перед выборами актуален для обсуждения законодателями и экспертами, в ряде стран мира от него отказались, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Вопрос (соблюдения "дня тишины") вполне актуален для обсуждения законодателями и экспертами, наряду с другими назревшими проблемами законодательства о выборах", - сказала Памфилова в интервью РИА Новости.
По её словам, в ряде стран отказались от "дня тишины", поскольку "обеспечить в полной мере его соблюдение весьма непросто".
"Нам тоже во время выборов приходится рассматривать большое количество жалоб кандидатов друг на друга о его несоблюдении", - добавила глава ЦИК.
Согласно российскому законодательству о выборах, агитация на каналах организаций телерадиовещания и в печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до выборов и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до голосования. За сутки до начала голосования наступает так называемый "день тишины", когда запрещена любая агитация. Исключение составляют только ранее размещенные агитационные плакаты, которые должны быть не ближе, чем в 50 метрах от избирательных участков.
Читайте полный текст интервью >>
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 10:43
Памфилова рассказала о мерах безопасности на сентябрьских выборах
202000
Обсудить 1
Элла ПамфиловаЦИК РФПолитика
Рекомендуем
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Глава ЦИК объяснила решение публиковать данные с уже закрытых участков
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова: число политических партий в России будет сокращаться
Лесные пожары на Камчатке
В лесах Пермского края ввели особый противопожарный режим
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова рассказала о мерах безопасности на сентябрьских выборах
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова оценила ситуацию с фейками о голосовании по поправкам
Музей Победы на Поклонной горе в Москве
Музей Победы в Москве откроется для посетителей 16 июля
Лесные пожары на Камчатке
Лесные пожарные из Хабаровска отправились на помощь в Бурятию
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК запустит пилотные проекты по электронному голосованию
Урны для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
В московском штабе оценили практику многодневного голосования
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
В Туве оценили ситуацию с распространением коронавируса
Андрей Клишас
Совфед обсудит с ЦИК вопрос соблюдения "дня тишины" перед выборами
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
ЦИК обсудит возможность голосования в течение 2-3 дней на выборах осенью
Девушка со смартфоном и банковской картой
Глава Group-IB посоветовал, как защитить данные от кибермошенников
Серфер на пляже в Болгарии
Курортам Болгарии не хватает российских туристов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции по Сирии
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния