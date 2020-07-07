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Памфилова рассказала о мерах безопасности на сентябрьских выборах
Соблюдение мер санитарной безопасности останется актуальным и на сентябрьских выборах этого года, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:05
элла памфилова
цик рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
элла памфилова, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Памфилова рассказала о мерах безопасности на сентябрьских выборах

10:43 07.07.2020 (обновлено: 11:05 07.07.2020)
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© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Соблюдение мер санитарной безопасности останется актуальным и на сентябрьских выборах этого года, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Единый день голосования пройдёт в России 13 сентября.
"Что касается мер санитарно-эпидемиологической безопасности, то, скорее всего, это по-прежнему будем актуальным. И те средства индивидуальной защиты, которые остаются в регионе после общероссийского голосования и ЕГЭ, в любом случае не пропадут", - сказала Памфилова.
Она уточнила, что каждый регион РФ, исходя из конкретной эпидемиологической ситуации, сможет применять необходимые меры в той степени, которая позволит обеспечить полную защиту для всех участников выборов.
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ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению общероссийского голосования по конституции с соблюдением всех санитарных норм, их направили во все комиссии. Согласно разработанным инструкциям, всем находящимся на участке следует соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру. На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.
Памфилова также заявляла, что ЦИК взял на себя обеспечение всех участников общероссийского голосования по поправкам в конституцию масками, перчатками и одноразовыми ручками. Для членов комиссий также закуплены защитные костюмы, халаты и защитные экраны.
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Элла ПамфиловаЦИК РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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