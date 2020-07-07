Памфилова рассказала о мерах безопасности на сентябрьских выборах

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Соблюдение мер санитарной безопасности останется актуальным и на сентябрьских выборах этого года, заявила в интервью РИА Новости глава Элла Памфилова. Соблюдение мер санитарной безопасности останется актуальным и на сентябрьских выборах этого года, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ

Единый день голосования пройдёт в России 13 сентября.

"Что касается мер санитарно-эпидемиологической безопасности, то, скорее всего, это по-прежнему будем актуальным. И те средства индивидуальной защиты, которые остаются в регионе после общероссийского голосования и ЕГЭ, в любом случае не пропадут", - сказала Памфилова.

Она уточнила, что каждый регион РФ, исходя из конкретной эпидемиологической ситуации, сможет применять необходимые меры в той степени, которая позволит обеспечить полную защиту для всех участников выборов.

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению общероссийского голосования по конституции с соблюдением всех санитарных норм, их направили во все комиссии. Согласно разработанным инструкциям, всем находящимся на участке следует соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру. На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.