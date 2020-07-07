https://ria.ru/20200707/1573992531.html
Курортам Болгарии не хватает российских туристов
Болгарские курорты просят власти страны ускорить прибытие туристов из России, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:44
2020-07-07T10:44
туризм
туризм
николина ангелкова
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
молдавия
чехия
болгария
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152581/45/1525814542_0:69:1280:789_1400x0_80_0_0_829516e7764a2b8edc3fd5d792cda7b1.jpg
https://ria.ru/20200625/1573303106.html
молдавия
чехия
болгария
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152581/45/1525814542_0:69:1280:789_1400x0_80_0_0_829516e7764a2b8edc3fd5d792cda7b1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152581/45/1525814542_69:0:1212:857_1400x0_80_0_0_0c19477680e984eacc0950715983051a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152581/45/1525814542_212:0:1069:857_1400x0_80_0_0_99d997f0a15697f8db6034dd5c48aaa7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, николина ангелкова, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, молдавия, чехия, болгария, украина
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Болгарские курорты просят власти страны ускорить прибытие туристов из России, сообщает
АТОР.
В июле в стране ждут путешественников из Германии, Нидерландов, Чехии, Словакии, Словении, Польши. Однако болгарским курортам не хватает россиян. Мэр Бургаса Димитар Николов подготовил обращение в МИД Болгарии с просьбой об отмене обязательного 14-дневного карантина для граждан РФ и максимального облегчения процедуры их въезда. Также он направил копию в Минздрав страны.
Мэр пояснил местным СМИ, что более 30 процентов гостей приезжают в Бургас из неевропейских стран, поэтому любые ограничения на прибытия таких путешественников и, в первую очередь, россиян, необходимо снять. По его словам, в противном случае отельеры намерены требовать компенсации за невозможность принимать туристов из этих государств.
Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова подчеркнула, что в стране ждут пересмотра властями ЕС списка стран, въезд граждан которых приостановлен с 1 июля.
По ее словам, в Болгарии в перспективе ожидают положительного решения ЕС о поездках туристов из России, Украины, Молдовы и Израиля.
Николина Ангелкова подчеркнула, что в Болгарии сделают все возможное, чтобы за счет субсидирования чартерных рейсов (35 евро за каждого гостя) быстро восстановить объемы перевозки в сезоне-2020 и продлить его до конца октября.