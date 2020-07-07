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Курортам Болгарии не хватает российских туристов
Болгарские курорты просят власти страны ускорить прибытие туристов из России, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:44
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, николина ангелкова, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, молдавия, чехия, болгария, украина

Курортам Болгарии не хватает российских туристов

10:44 07.07.2020
3644
CC0 / JuergenPM / Серфер на пляже в Болгарии
Серфер на пляже в Болгарии
CC0 / JuergenPM /
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Болгарские курорты просят власти страны ускорить прибытие туристов из России, сообщает АТОР.
В июле в стране ждут путешественников из Германии, Нидерландов, Чехии, Словакии, Словении, Польши. Однако болгарским курортам не хватает россиян. Мэр Бургаса Димитар Николов подготовил обращение в МИД Болгарии с просьбой об отмене обязательного 14-дневного карантина для граждан РФ и максимального облегчения процедуры их въезда. Также он направил копию в Минздрав страны.
Мэр пояснил местным СМИ, что более 30 процентов гостей приезжают в Бургас из неевропейских стран, поэтому любые ограничения на прибытия таких путешественников и, в первую очередь, россиян, необходимо снять. По его словам, в противном случае отельеры намерены требовать компенсации за невозможность принимать туристов из этих государств.
Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова подчеркнула, что в стране ждут пересмотра властями ЕС списка стран, въезд граждан которых приостановлен с 1 июля.
По ее словам, в Болгарии в перспективе ожидают положительного решения ЕС о поездках туристов из России, Украины, Молдовы и Израиля.
Николина Ангелкова подчеркнула, что в Болгарии сделают все возможное, чтобы за счет субсидирования чартерных рейсов (35 евро за каждого гостя) быстро восстановить объемы перевозки в сезоне-2020 и продлить его до конца октября.
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