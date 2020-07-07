https://ria.ru/20200707/1573992499.html
В Москве выявили 629 новых случаев COVID-19
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 629, Ханты-Мансийском автономном округе — 283, Санкт-Петербурге — 278, сообщили... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:38
2020-07-07T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
москва
еврейская автономная область
севастополь
санкт-петербург
общество
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ханты-мансийский автономный округ
москва
еврейская автономная область
севастополь
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570820987_0:14:2982:1691_1400x0_80_0_0_62ec3462db917e587884da9ee5ea50c9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, москва, еврейская автономная область, севастополь, санкт-петербург, общество