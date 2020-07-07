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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573992499.html
В Москве выявили 629 новых случаев COVID-19
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 629, Ханты-Мансийском автономном округе — 283, Санкт-Петербурге — 278, сообщили... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
москва
еврейская автономная область
севастополь
санкт-петербург
общество
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ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, москва, еврейская автономная область, севастополь, санкт-петербург, общество

В Москве выявили 629 новых случаев COVID-19

10:38 07.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 629, Ханты-Мансийском автономном округе — 283, Санкт-Петербурге — 278, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 629, 2. Ханты-Мансийский АО - 283, 3. Санкт-Петербург - 278", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Еврейской автономной области и Севастополе — по пять, Чукотском автономном округе — один.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округМоскваЕврейская автономная областьСевастопольСанкт-ПетербургОбщество
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