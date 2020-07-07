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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573992169.html
В России число жертв коронавируса за сутки составило 198
За сутки в России умерли 198 человек с COVID-19, за все время - 10 494, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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москва
московская область (подмосковье)
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694966_1142:0:2939:1011_1400x0_80_0_0_012cb6719d01f4328bfc3f5c3cec1175.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России число жертв коронавируса за сутки составило 198

10:33 07.07.2020
349
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. За сутки в России умерли 198 человек с COVID-19, за все время - 10 494, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 198 летальных случаев... За весь период по России умерло 10 494 человека", - говорится в сообщении.
В частности, 48 человек умерли в Санкт-Петербурге, 24 - в Москве, 18 - в Подмосковье.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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