https://ria.ru/20200707/1573992019.html
В России за сутки выявили 6368 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 6368 случаев COVID-19, умерли 198 человек, выздоровели 9551, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:32
2020-07-07T12:29
ханты-мансийский автономный округ
воз
москва
сша
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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https://ria.ru/20200707/1573859338.html
Иван Чугайнов
Такого затяжного плато нет ни в одной стране мира. Везде какие-то скачки, пики, резкие спады. И только у нас на редкость стабильный процесс, что как-то уж очень сильно неправдоподобно.
42
21
ханты-мансийский автономный округ
москва
сша
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:87:2800:1661_1400x0_80_0_0_ea63e87dbf148684981f987b2329313d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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