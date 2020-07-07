В России за сутки выявили 6368 случаев коронавируса

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 6368 случаев COVID-19, умерли 198 человек, выздоровели 9551, сообщили в оперативном штабе.

Прирост уменьшился до 0,9%. Почти у 30% болезнь протекает без симптомов.

При этом в столице число новых случаев за две недели сократилось почти на 42%.

Накануне сообщалось о 6611 новых больных и 135 жертвах. Всего по стране за все время зафиксировали 694 230 инфицированных, из них 463 880 человек уже поправились, 10 494 скончались.

Бразилии, Согласно статистике ВОЗ , в мире насчитывается свыше 11,3 миллиона зараженных, более 532 тысяч погибли. Первые строчки у США Индии . Россия находится на четвертом месте по числу заболевших.