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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573992019.html
В России за сутки выявили 6368 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 6368 случаев COVID-19, умерли 198 человек, выздоровели 9551, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:29
ханты-мансийский автономный округ
воз
москва
сша
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:87:2800:1661_1400x0_80_0_0_ea63e87dbf148684981f987b2329313d.jpg
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Такого затяжного плато нет ни в одной стране мира. Везде какие-то скачки, пики, резкие спады. И только у нас на редкость стабильный процесс, что как-то уж очень сильно неправдоподобно.
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ханты-мансийский автономный округ
москва
сша
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:87:2800:1661_1400x0_80_0_0_ea63e87dbf148684981f987b2329313d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В России за сутки выявили 6368 случаев коронавируса

10:32 07.07.2020 (обновлено: 12:29 07.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента
Врачи скорой помощи везут пациента
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи скорой помощи везут пациента. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 6368 случаев COVID-19, умерли 198 человек, выздоровели 9551, сообщили в оперативном штабе.
Прирост уменьшился до 0,9%. Почти у 30% болезнь протекает без симптомов.
Больше всего новых пациентов в Москве (629), Ханты-Мансийском автономном округе (283) и Санкт-Петербурге (278).
При этом в столице число новых случаев за две недели сократилось почти на 42%.
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Накануне сообщалось о 6611 новых больных и 135 жертвах. Всего по стране за все время зафиксировали 694 230 инфицированных, из них 463 880 человек уже поправились, 10 494 скончались.
Согласно статистике ВОЗ, в мире насчитывается свыше 11,3 миллиона зараженных, более 532 тысяч погибли. Первые строчки у США, Бразилии, Индии. Россия находится на четвертом месте по числу заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХанты-Мансийский автономный округВОЗМоскваСШАКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Такого затяжного плато нет ни в одной стране мира. Везде какие-то скачки, пики, резкие спады. И только у нас на редкость стабильный процесс, что как-то уж очень сильно неправдоподобно.
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7 июля, 10:36
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