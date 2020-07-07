Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573991154.html
Во Владимирской области выявили 47 новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 47, до 4694, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ковровский район
александровский район
юрьев-польский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572613676_0:0:2925:1645_1400x0_80_0_0_1e298554807461650900301f975ace67.jpg
https://ria.ru/20200706/1573941492.html
ковровский район
александровский район
юрьев-польский
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572613676_0:0:2925:1645_1400x0_80_0_0_1e298554807461650900301f975ace67.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572613676_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_b00a784f882295066eaf7eb955a513f9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572613676_0:0:2047:2047_1400x0_80_0_0_db418375445b497d57cb6f65c106355f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ковровский район, александровский район, юрьев-польский, общество

Во Владимирской области выявили 47 новых случаев COVID-19

10:19 07.07.2020
1767
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 7 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 47, до 4694, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 7 июля 2020 года лабораторно подтверждено 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4694 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире с начала пандемии выявлены 843 случая COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 725, в Петушинском районе - 565, в Муроме - 388, в Александровском районе - 375, в Ковровском районе - 333, Собинском - 281, Вязниковском - 228, Юрьев-Польском - 204.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
6 июля, 11:43Распространение нового коронавируса
Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 77
Выздоровели после COVID-19 в регионе 3184 пациента, умерли - 77.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ковровский районАлександровский районЮрьев-ПольскийОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице лечатся почти 400 пациентов с COVID-19
Машины скорой помощи
В Липецкой области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
СМИ: трое полицейских погибли в результате взрыва бомбы в Афганистане
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК запустит пилотные проекты по электронному голосованию
Автомобиль Прокуратуры России
В Алтайском крае мужчину осудили за убийство подростка
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении выявили 349 новых случаев COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 77
Американские военнослужащие в Афганистане
Патрушев оценил возможные последствия вывода войск США из Афганистана
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Крыму выявили 28 новых случаев COVID-19
На улице Мельбурна
Власти Австралии повторно вводят карантин в Мельбурне
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Во Владимирской области выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев опроверг данные о "сговоре" России с талибами
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 80
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова: число политических партий в России будет сокращаться
Врачи скорой помощи везут пациента
В России за сутки выявили 6368 случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции по Сирии
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08Источник: КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния