Во Владимирской области выявили 47 новых случаев COVID-19

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 7 июля 2020 года лабораторно подтверждено 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4694 случая заболевания", - говорится в сообщении.