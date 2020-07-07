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ЦИК запустит пилотные проекты по электронному голосованию
Первые пилотные проекты по электронному голосованию в регионах планируется запустить на выборах этой осенью, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:19
2020-07-07T11:04
элла памфилова
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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элла памфилова, цик рф, политика
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Первые пилотные проекты по электронному голосованию в регионах планируется запустить на выборах этой осенью, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова
.
Единый день голосования пройдёт в России 13 сентября.
"К осени, к сентябрю, мы намерены запустить первые пилотные проекты на основе научно-исследовательских работ, которые были выполнены по заказу ЦИК. Опыт Москвы никуда не денется, лучшее из него возьмём. Посмотрим, кто из регионов, где будут выборы, проявит к этому интерес, и насколько это совпадет с нашими встречными предложениями",- сказала Памфилова в интервью РИА Новости.
По её словам, наряду с традиционными видами голосования ЦИК будет интенсивно развивать направление, связанное с электронным дистанционным голосованием, поскольку запрос на него у определенных групп граждан, особенно в ситуации с пандемией, оказался весьма значительным. Поэтому география применение электронного голосования в дальнейшем расширится, отметила Памфилова.
"В недалеком будущем будем попытаться его применить в рамках всей России. Но поработать придётся очень серьёзно, потому что самый больной вопрос - это вопросы безопасности системы", - добавила глава ЦИК.
Памфилова сообщила, что пока трудно сказать, возможно ли использование электронного голосования на думских выборах.
"Посмотрим, как пойдут пилотные проекты. И только на основе рекомендаций специалистов высочайшего уровня, по мере готовности. Сейчас мы можем желать, мы можем к этому стремиться, но будем ли мы готовы в масштабах страны, рано об этом говорить", - сказала Памфилова.