ЦИК запустит пилотные проекты по электронному голосованию

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Первые пилотные проекты по электронному голосованию в регионах планируется запустить на выборах этой осенью, заявила глава ЦИК России Первые пилотные проекты по электронному голосованию в регионах планируется запустить на выборах этой осенью, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова

Единый день голосования пройдёт в России 13 сентября.

"К осени, к сентябрю, мы намерены запустить первые пилотные проекты на основе научно-исследовательских работ, которые были выполнены по заказу ЦИК. Опыт Москвы никуда не денется, лучшее из него возьмём. Посмотрим, кто из регионов, где будут выборы, проявит к этому интерес, и насколько это совпадет с нашими встречными предложениями",- сказала Памфилова в интервью РИА Новости.

По её словам, наряду с традиционными видами голосования ЦИК будет интенсивно развивать направление, связанное с электронным дистанционным голосованием, поскольку запрос на него у определенных групп граждан, особенно в ситуации с пандемией, оказался весьма значительным. Поэтому география применение электронного голосования в дальнейшем расширится, отметила Памфилова.

"В недалеком будущем будем попытаться его применить в рамках всей России. Но поработать придётся очень серьёзно, потому что самый больной вопрос - это вопросы безопасности системы", - добавила глава ЦИК.

Памфилова сообщила, что пока трудно сказать, возможно ли использование электронного голосования на думских выборах.