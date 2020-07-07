Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1573990743.html
Власти Австралии повторно вводят карантин в Мельбурне
Власти штата Виктория повторно вводят карантинные ограничения в округе второго по величине австралийского города Мельбурн из-за распространения коронавируса,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T10:10
распространение нового коронавируса
виктория (австралия)
австралия
мельбурн
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156169/37/1561693716_0:309:3092:2048_1400x0_80_0_0_38ff8452fff1d4df535650e6df6d8c86.jpg
https://ria.ru/20200706/1573931202.html
https://ria.ru/20200704/1573884223.html
виктория (австралия)
австралия
мельбурн
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156169/37/1561693716_0:309:3092:2048_1400x0_80_0_0_38ff8452fff1d4df535650e6df6d8c86.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156169/37/1561693716_138:0:2869:2048_1400x0_80_0_0_433cbc6b70650c1f783fa3e70ef5f4b1.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156169/37/1561693716_479:0:2527:2048_1400x0_80_0_0_df70f0a7b0a59723f19c5833d8df2e77.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктория (австралия), австралия, мельбурн, в мире

Власти Австралии повторно вводят карантин в Мельбурне

10:10 07.07.2020
901
© Depositphotos / nilsversemannНа улице Мельбурна
На улице Мельбурна
© Depositphotos / nilsversemann
На улице Мельбурна. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Власти штата Виктория повторно вводят карантинные ограничения в округе второго по величине австралийского города Мельбурн из-за распространения коронавируса, говорится в заявлении премьера штата Дэна Эндрюса.
Ранее власти Виктории полностью изолировали почти 3 тысячи жителей девяти многоквартирных домов, на которые приходится большое число заражений коронавирусом. Все дома находятся в пригородах Мельбурна. Почти 3 тысячам жильцов будет запрещено выходить на улицу в ближайшие пять дней, пока власти будут проводить тестирование. Власти Австралии из-за распространения COVID-19 решили со среды закрыть границу между штатами Виктория и Новый Южный Уэльс.
В релизе премьера штата отмечается, что Виктория находится "перед началом второй волны" распространения вируса.
"Поэтому, по рекомендации главного санитарного врача, третий этап ограничений под названием "Оставайтесь дома" будет вновь установлен в столичном округе Мельбурн и в (соседнем -ред.) шире Митчелл с 23.59 8 июля", - говорится в заявлении премьера Виктории в Twitter.
Отмечается, что в течение шести недель жители Мельбурна смогут выходить из дома только для покупки продуктов и вещей первой необходимости, чтобы получить помощь или ухаживать за другими. Также можно будет выйти на улицу для занятий спортом и учебы или работы, если нет возможности заниматься этим дома дистанционно.
Мельбурн
6 июля, 08:58Распространение нового коронавируса
В Австралии закроют границу между штатами из-за роста случаев COVID-19
Указывается, что кафе и рестораны снова начнут работать навынос, и можно будет заказывать доставку. Закроются салоны красоты, места проведения развлекательных и культурных событий, нельзя будет заниматься спортом в группах.
"Ничего не закончилось. Пока не будет вакцины, лекарства или способа лечения, не будет "нормальной жизни". Ибо каждое ограничение, которое вы нарушаете, или медицинские рекомендации, которые вы игнорируете, могут стоить чьей-нибудь жизни", - подчеркнул премьер.
Эндрюс добавил в ходе своего обращения к жителям, сообщает телеканал 9News, что был сделан запрос о размещении в штате еще 260 сотрудников вооруженных сил Австралии для помощи в борьбе с коронавирусом.
Сотрудник лаборатории
4 июля, 10:54Распространение нового коронавируса
В Австралии изолировали жителей девяти домов из-за вспышки COVID-19
По последним данным, в штате Виктория был зафиксирован 191 новый случай заражения коронавирусом, всего в штате заразились 2824 человека и 22 умерли. Выздоровели за все время 2028 заболевших.
В целом в Австралии выявлено более 8,5 тысячи человек, скончались 106 заболевших и выздоровели свыше 7,4 тысячи заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
221104
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВиктория (Австралия)АвстралияМельбурнВ мире
Рекомендуем
Американские военнослужащие в Афганистане
Патрушев оценил возможные последствия вывода войск США из Афганистана
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев опроверг данные о "сговоре" России с талибами
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении выявили 349 новых случаев COVID-19
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
СМИ: трое полицейских погибли в результате взрыва бомбы в Афганистане
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
Оперштаб опроверг сообщения о скоплении трупов в томском морге
Крым. Алушта. Профессорский уголок
В Крыму по подозрению в участии в Хизб ут-Тахрир* задержали шесть человек
Агентство национальной безопасности США
Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных
Павильон Роскосмоса
Советника гендиректора "Роскосмоса" задержали по статье о госизмене
Владивосток
В порту Владивостока задержали радиоактивный вертолет из Германии
Спасатели на месте падения автобуса в водохранилище в китайской провинции Гуйчжоу
В Китае автобус со школьниками упал в водохранилище
Лукашенко вышел к журналистам без обуви. Скриншот из видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Банкноты
Опрос: доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей возросла почти до 45%
Серфер на пляже в Болгарии
Курортам Болгарии не хватает российских туристов
Полицейский автомобиль на блокпосте при въезде в Алма-Ату
Казахстан направил на борьбу с COVID более 282 миллионов долларов
Солдаты Национальной гвардии США
В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции по Сирии
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08Источник: КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния