Власти Австралии повторно вводят карантин в Мельбурне

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Власти штата Власти штата Виктория повторно вводят карантинные ограничения в округе второго по величине австралийского города Мельбурн из-за распространения коронавируса, говорится в заявлении премьера штата Дэна Эндрюса.

Ранее власти Виктории полностью изолировали почти 3 тысячи жителей девяти многоквартирных домов, на которые приходится большое число заражений коронавирусом. Все дома находятся в пригородах Мельбурна. Почти 3 тысячам жильцов будет запрещено выходить на улицу в ближайшие пять дней, пока власти будут проводить тестирование. Власти Австралии из-за распространения COVID-19 решили со среды закрыть границу между штатами Виктория и Новый Южный Уэльс.

В релизе премьера штата отмечается, что Виктория находится "перед началом второй волны" распространения вируса.

"Поэтому, по рекомендации главного санитарного врача, третий этап ограничений под названием "Оставайтесь дома" будет вновь установлен в столичном округе Мельбурн и в (соседнем -ред.) шире Митчелл с 23.59 8 июля", - говорится в заявлении премьера Виктории в Twitter.

Отмечается, что в течение шести недель жители Мельбурна смогут выходить из дома только для покупки продуктов и вещей первой необходимости, чтобы получить помощь или ухаживать за другими. Также можно будет выйти на улицу для занятий спортом и учебы или работы, если нет возможности заниматься этим дома дистанционно.

Указывается, что кафе и рестораны снова начнут работать навынос, и можно будет заказывать доставку. Закроются салоны красоты, места проведения развлекательных и культурных событий, нельзя будет заниматься спортом в группах.

"Ничего не закончилось. Пока не будет вакцины, лекарства или способа лечения, не будет "нормальной жизни". Ибо каждое ограничение, которое вы нарушаете, или медицинские рекомендации, которые вы игнорируете, могут стоить чьей-нибудь жизни", - подчеркнул премьер.

Эндрюс добавил в ходе своего обращения к жителям, сообщает телеканал 9News, что был сделан запрос о размещении в штате еще 260 сотрудников вооруженных сил Австралии для помощи в борьбе с коронавирусом.

По последним данным, в штате Виктория был зафиксирован 191 новый случай заражения коронавирусом, всего в штате заразились 2824 человека и 22 умерли. Выздоровели за все время 2028 заболевших.

В целом в Австралии выявлено более 8,5 тысячи человек, скончались 106 заболевших и выздоровели свыше 7,4 тысячи заразившихся.