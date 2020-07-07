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ЦИК обсудит возможность голосования в течение 2-3 дней на выборах осенью
Центризбирком с региональными комиссиями обсудит возможность проведения голосования в течение двух или трех дней на выборах этой осенью, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T11:04
элла памфилова
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568799580_0:181:3011:1875_1400x0_80_0_0_2da60cda0794af3587e8448f21ce758c.jpg
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РИА Новости
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353
60
элла памфилова, цик рф, политика

ЦИК обсудит возможность голосования в течение 2-3 дней на выборах осенью

09:57 07.07.2020 (обновлено: 11:04 07.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ
Перейти в фотобанк
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Центризбирком с региональными комиссиями обсудит возможность проведения голосования в течение двух или трех дней на выборах этой осенью, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Мы сейчас анализируем полученный во время общероссийского голосования опыт и готовим свои предложения. Но могу точно сказать, что семидневного марафона не предполагается – для этого потребовались бы серьезные изменения правового, финансового и организационно-кадрового порядка. При этом возможность голосования, например, в течение двух или трех, но не более дней, в самое ближайшее время обсудим с членами Центральной избирательной комиссии и нашими коллегами из регионов", - сказала Памфилова.
Она подчеркнула, что это возможно при условии повсеместного присутствия наблюдателей, видеонаблюдения и других элементов контроля за ходом голосования.
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
6 июля, 11:30
Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году
Читайте полный текст интервью >>
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Элла ПамфиловаЦИК РФПолитика
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