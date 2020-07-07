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Распространение нового коронавируса
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Казахстан направил на борьбу с COVID более 282 миллионов долларов
Казахстан направил на борьбу с коронавирусом более 282 миллионов долларов, сообщил во вторник министр здравоохранения республики Алексей Цой. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нур-султан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, нур-султан, шымкент, казахстан, в мире

Казахстан направил на борьбу с COVID более 282 миллионов долларов

09:42 07.07.2020
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль на блокпосте при въезде в Алма-Ату
Полицейский автомобиль на блокпосте при въезде в Алма-Ату
© Sputnik / Тимур Батыршин
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НУР-СУЛТАН, 7 июл - РИА Новости. Казахстан направил на борьбу с коронавирусом более 282 миллионов долларов, сообщил во вторник министр здравоохранения республики Алексей Цой.
"В целях предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции министерству здравоохранения было выделено средств на общую сумму 114,826 миллиарда тенге (более 282 миллионов долларов), из них 40,058 миллиарда тенге (более 98,4 миллиона долларов) из резерва правительства", - сообщила Цой на брифинге.
Он отметил, что средства из резерва правительства были направлены на закупку средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий, лабораторного оборудования, тест-систем, ИВЛ для скорой медицинской помощи, а также эвакуацию граждан Казахстана. Из средств республиканского бюджета было выделено 74 миллиарда тенге (порядка 181,8 миллиона долларов) на медицинские услуги, стимулирование работников, создание трех быстровозводимых комплексов для размещения инфекционных больных в Нур-Султане, Шымкенте и Алма-Ате.
Проспект Туран в Нур-Султане
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанШымкентКазахстанВ мире
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