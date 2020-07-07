Казахстан направил на борьбу с COVID более 282 миллионов долларов

"В целях предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции министерству здравоохранения было выделено средств на общую сумму 114,826 миллиарда тенге (более 282 миллионов долларов), из них 40,058 миллиарда тенге (более 98,4 миллиона долларов) из резерва правительства", - сообщила Цой на брифинге.