Оперштаб опроверг сообщения о скоплении трупов в томском морге

"Комната для хранения трупов представляет собой помещение - большую "холодильную" камеру, в которой тела умерших хранятся при определенной температуре, тела могут располагаться как и на каталках, так и на полу - при отсутствии каталок, а также при перекладывании и выдаче тел умерших. Фотография с телом на полу, возможно, сделана в другом помещении или в другое время", - сообщил Горх.