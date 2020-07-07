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Оперштаб опроверг сообщения о скоплении трупов в томском морге
Оперативный штаб по противодействию COVID-19 опроверг распространяемую в соцсетях информацию о якобы переполненном мешками с телами умерших от коронавируса в... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
томск
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, томск, общество

Оперштаб опроверг сообщения о скоплении трупов в томском морге

09:30 07.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Оперативный штаб по противодействию COVID-19 опроверг распространяемую в соцсетях информацию о якобы переполненном мешками с телами умерших от коронавируса в морге Томска.
Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ появились фотографии и утверждения о том, что морг городской больницы №3 Томска переполнен телами умерших от COVID-19. Оперштаб заявил, что информация не соответствует действительности, а в мешках была ветошь.
"На опубликованных фотографиях показано помещение, в котором за выходные дни скопились мешки от биологических отходов класса "Б", в частности использованная одежда, ветошь, которые не могут быть выброшены в простой мусорный бак, а утилизируются организациями, которые имеют лицензию на этот вид деятельности. В понедельник, 6 июля, большая часть была утилизирована в плановом порядке", - приводятся в сообщении слова и.о. начальника областного "Паталогоанатомического бюро" Павла Горха.
Он отметил, что опубликованная информация о телах умерших не соответствует действительности, а присутствие на фото санитара без средств индивидуальной защиты свидетельствует о том, что это не инфекционный морг больных, умерших от COVID-19.
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"Комната для хранения трупов представляет собой помещение - большую "холодильную" камеру, в которой тела умерших хранятся при определенной температуре, тела могут располагаться как и на каталках, так и на полу - при отсутствии каталок, а также при перекладывании и выдаче тел умерших. Фотография с телом на полу, возможно, сделана в другом помещении или в другое время", - сообщил Горх.
Он отметил, что областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Патологоанатомическое бюро" начало служебную проверку в отношении фотографий, распространенных в интернете.
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