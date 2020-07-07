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Московские врачи прибыли в Алма-Ату для помощи в борьбе с COVID-19
Группа московских врачей в составе 23 человек прибыла в Алма-Ату для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщила... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T09:23
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нур-султан, бакытжан сагинтаев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мид казахстана, сергей собянин, казахстан, в мире

Московские врачи прибыли в Алма-Ату для помощи в борьбе с COVID-19

09:23 07.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Максим Блинов
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АЛМА-АТА, 7 июл - РИА Новости. Группа московских врачей в составе 23 человек прибыла в Алма-Ату для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба администрации Алма-Аты.
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 49 683. На 6 июля в стране зафиксированы 264 случая смерти от коронавируса. Число выздоровевших пациентов превышает 16 тысяч.
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"Прибывшие в мегаполис инфекционисты и эпидемиологи, анестезиологи, реаниматологи, кардиологи, пульмонологи, а также эксперты в области здравоохранения будут осуществлять консультативную и методическую помощь. Всего в Алматы прибыла группа в составе 23 специалистов", - говорится в сообщении. Возглавляет группу российских специалистов заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Токарев.
По данным пресс-службы, делегация прибывших специалистов будет разделена на лечебные группы, которые будут заниматься различными видами деятельности, в том числе лечением больных и организацией лабораторных исследований.
"Таким образом, благодаря договоренностям акима (мэра - ред.) Алматы Бакытжана Сагинтаева и мэра Москвы Сергея Собянина данный проект сотрудничества между городами-побратимами позволит усилить принимаемые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в пресс-релизе.
В понедельник пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана сообщила, что в Нур-Султан прибыла группа специалистов министерства здравоохранения и Роспотребнадзора России в составе 32 человек, включая эпидемиологов, вирусологов и врачей других профильных направлений.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Нур-СултанБакытжан СагинтаевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МИД КазахстанаСергей СобянинКазахстанВ мире
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