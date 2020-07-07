Московские врачи прибыли в Алма-Ату для помощи в борьбе с COVID-19

"Прибывшие в мегаполис инфекционисты и эпидемиологи, анестезиологи, реаниматологи, кардиологи, пульмонологи, а также эксперты в области здравоохранения будут осуществлять консультативную и методическую помощь. Всего в Алматы прибыла группа в составе 23 специалистов", - говорится в сообщении. Возглавляет группу российских специалистов заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Токарев.