Правительство частично поддержало проект о штрафах РКН для поисковиков

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддерживает проект о наделении Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддерживает проект о наделении Роскомнадзора (РКН) полномочием возбуждать административные дела за повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по блокировке сайтов, доступ к которым ограничен на территории РФ, при условии его доработки, копия проекта официального отзыва кабмина имеется в распоряжении РИА Новости.

Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ЕР ).

Законопроект предлагает установить ответственность за неисполнение требований законодательства об информации и наделить Роскомнадзор полномочиями по возбуждению административных дел за повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению выдачи сведений об интернет-сайтах, доступ к которым ограничен на территории РФ.

В проекте документа отмечается, что федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предусмотрена обязанность предпринимать меры по ограничению доступа или удалению информации, распространение которой на территории РФ запрещено, однако до настоящего времени соответствующая ответственность для субъектов рынка за нарушение требований не предусмотрена и, в связи с этим возникла необходимость в дополнительном правовом регулировании.

Также подчеркивается, что должностные лица Роскомнадзора уже наделены полномочиями, как по составлению протоколов по делам об административном правонарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 13.40 КоАП ("Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы"), так и по рассмотрению таких дел. При этом согласно части 1 статьи 23.1 КоАП ("Судьи") рассмотрение дел об административном правонарушении, предусмотренном данной статьей, отнесено к исключительной компетенции судей.

"Таким образом, учитывая имеющуюся коллизию в вопросе определения субъекта административной юрисдикции, уполномоченного на рассмотрение дел об административном правонарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 13.40 КоАП, полагаем целесообразным внести соответствующее изменение в часть 1 статьи 23.1 либо в часть 1 статьи 23.44 ("Органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций") и пункт 58 части 2 статьи 28.3 КоАП ("Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях")", - отмечают юристы правительства.

В кабмине добавили, что наделение должностных лиц Роскомнадзора полномочиями в части производства по делам об административных правонарушениях может потребовать дополнительного выделения финансовых средств из федерального бюджета, между тем, требования статьи 83 Бюджетного кодекса РФ законопроектом не учтены.